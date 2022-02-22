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連日豪雨沙美摩洛哥旁店家坍塌成廢墟 店家無語問蒼天

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門連日來陰雨綿綿，但昨天卻傳出位在沙美老街內的老屋屋頂坍塌。圖／讀者提供
金門連日來陰雨綿綿，但昨天卻傳出位在沙美老街內的老屋屋頂坍塌。圖／讀者提供

金門連日來陰雨綿綿，伴隨著大雨的低溫也讓人受不了，但昨天卻傳出緊鄰知名景點沙美摩洛哥旁的店家屋頂坍塌，經營多肉植物的店家邱智芬看到自己的溫馨小店，竟然變成廢墟，相當難過，附近居民則懷疑是縣府修復危樓的「共同壁」未處理好，才肇禍。

邱智芬是新移民，她說，經營2年的小芬手作店是她多年的心血，也是她主要的收入來源，先前已打響名號，也有固定客源，但在21日上午，她要開門做生意時，卻發現房子的屋頂坍塌，後面整片成為廢墟，不少生財工具都被淹沒在倒塌的泥土瓦片中。

她留著眼淚泣訴，不知道為何會這樣，害她損失了將近5萬元，邱智芬指出，先前曾遇到多次颱風也沒事，沒想到連下幾天雨，房子的屋頂就塌了，希望縣府可以協助她。

對此，沙美老街居民張玲月則表示，沙美老街年久失修，如今已有多處是危樓，她先前曾經有提醒縣府在頹屋整修時，要多注意共同壁的加固，縣府有承諾會做，但卻沒做，希望縣府未來可以多注意，不要再有類似情況出現。

金沙鎮長吳有家表示，這個個案考量到私人產業和產權租約與老街產權等問題，鎮公所在獲悉的第一時間已向縣府反映，現在第一步是要先釐清屋主或代管人要如何處理這棟房子；後續將進行頹屋整修，若屋主願意的話，可併入前期重整。

另外，如果附近有店面要承租，也會協助邱小姐來承租，保障新移民的工作權。

邱智芬留著眼淚泣訴，不知道為何會這樣，害她損失了將近5萬元。記者蔡家蓁／攝影
邱智芬留著眼淚泣訴，不知道為何會這樣，害她損失了將近5萬元。記者蔡家蓁／攝影
沙美老街居民張玲月懷疑是縣府修復頹屋的「共同壁」未處理好，才肇禍。記者蔡家蓁／攝影
沙美老街居民張玲月懷疑是縣府修復頹屋的「共同壁」未處理好，才肇禍。記者蔡家蓁／攝影
邱智芬邊留著淚，邊清除店內的泥塊。記者蔡家蓁／攝影
邱智芬邊留著淚，邊清除店內的泥塊。記者蔡家蓁／攝影
小芬手作店的老闆邱智芬是新移民，她說，該店已經營2年，是她多年的心血，也是她主要的收入來源。記者蔡家蓁／攝影
小芬手作店的老闆邱智芬是新移民，她說，該店已經營2年，是她多年的心血，也是她主要的收入來源。記者蔡家蓁／攝影

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