高雄林園保育區灘地湧魚群屍體 大量野生烏魚遭冷死

近日寒流發威，全台氣溫偏低，連帶影響外海正值洄游期的烏魚，近日有民眾發現，林園區紅樹林保育區灘地有至少20隻高經濟價值的烏魚，疑難耐低溫暴斃，屍體被沖上岸邊，讓人看了直呼「太可惜！」。

2月20日林園愛鄉協會理事長陳俊強在林園區紅樹林保育區灘地發現有許多魚群疑天氣寒冷暴斃，屍體被沖上沙灘，目視初估至少20隻，死亡魚種為烏魚。

陳俊強指出，烏魚屬於洄游性魚類，冬至前後10天常出現於台灣南部沿海地帶，因每年洄游時間固定，因此又稱為「信魚」，同時也是漁民捕獲烏魚最忙碌的時間，然而因氣候變遷，讓遷徙時間改變，但這批魚群卻遇上寒流。

陳俊強表示，受先前幾波寒流影響，讓這群帶卵的烏魚在洄游的過程中，難耐低溫凍死，屍體也陸續飄上高屏溪口。他看了直呼「太可惜！」，也認為，這次魚群暴斃，很可能是上一波寒流造成，而近期這波超低溫寒流，還可能造成更多烏魚死亡。