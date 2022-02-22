高雄機場旅次創50年新低 機場商店縮短營業時間應對
高雄國際機場2018年有700萬旅次，受疫情衝擊去年僅83萬旅次，創50年新低。機場商店縮短營業時間，就連二樓餐飲區招商也多次流標，入境大廳星巴克為節省人力成本，從晚間10點打烊調整到下午2點，超商從深夜12點提早7點打烊。
記者走訪現場空蕩蕩，景象悽慘。高雄航空站表示，受疫情影響廠商不敢貿然進場，目前只能暫緩招商，但民航局樂觀認為，高雄機場在2035年運客量將達1023萬人次，原有2航廈將不敷使用，推動新航廈興建計畫，近日已通過環評，整體工程將先建後拆，預計2025年動工，估2040年完工。
疫情影響下，不僅航廈外幾乎無停等車輛，整個入境大廳空蕩蕩，只有幾位航站人員、保全員和清潔人員等走動其中。多數商店也僅營業至下午。全家便利超商位於入境大廳，過去營業至12點，現提早至晚上7點就關店，因來客數少，店家備貨也趨向保守。顧姓店員說，過去顧客多是拉著行李箱的旅客，現在則是航站工作人員，但因為人真的少很多，叫貨也會減少，盡量降低成本。
高雄航空站副主任洪建男表示，因應疫情，航班減少，機場商店配合航班時間調整，幾乎都縮短營業時間，國際航廈二樓的簡餐區過去是鄧師傅餐廳，但合約到期後未續約，經歷多次招商也都流標，疫情影響下廠商都不敢貿然進場。經討論，一樓仍有便利商店可供簡單飲食需求，機場目前暫緩招商。
機場保全員說，因應航班少，現在上班的人也少，「連叫便當都不方便，人太少了有些店家直接說不送。」呂姓清潔員說，疫情以來旅客大約少了9成，差異真的太多了。
高雄市議員蔡武宏表示，民航局應謹慎評估施工期對周邊居民的影響，包括揚塵、噪音等須有完善配套，未來科技大廠入續進駐高雄，對於機場需求也會增大，擴建是必要趨勢，但在航班上的規畫希望民航局能增加高雄機場的各線航班，增加旅客人數，帶動地方發展。
市議員陳致中表示，民航局應確認高雄機場定位，因宵禁問題，不少國際紅眼班間、廉航都不飛高雄，外來旅客少，高雄人自己出國也不便，常要選擇搭車到桃園搭機，應將機場經濟學概念納入，民航局協調增加航班，市府增加亮眼景點，讓客流高雄才是發展之道。洪健男指出，航站會將量能備好，包括櫃檯、動線等設備，因應解禁後的旅客和航班需求。
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