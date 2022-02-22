不敵連日大雨 金門沙美打卡夯點老屋崩塌

連日下大雨颳大風，金門縣金沙鎮著名旅遊景點沙美摩洛哥一間老屋屋頂崩塌，所幸是在半夜發生屋內沒人，否則後果不堪設想。縣府表示，只要提修繕計劃，可補助一半。

承租這座老屋、販售多肉植物的邱智芬接受媒體聯訪時表示，昨天上午開店做生意時，一打開門，就感覺「天塌下來了」。她說，應該是連日颳風下雨，2樓屋頂支撐不住，屋瓦整個坍塌，屋梁斷裂，大量瓦片崩落爛，還波及到一樓工作室，現場一片狼藉。

邱智芬說，為了準備二二八連假市集活動，最近白天都在2樓忙著工作，而崩塌處正是2樓的斜屋頂，幸好發生在半夜，沒有人受傷，是不幸中的大幸。她語帶哽咽地說，損失好幾萬元，希望縣府能幫忙修復。

金沙鎮長吳有家受訪表示，願意協助屋主依頹屋、危屋處理計畫向縣府報修。

縣政府建設處指出，如果所有權人願意修繕，依照金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例或金門縣金沙鎮沙美特色街區風貌維護輔導實施計劃，縣府可以補助一半。城鄉科長李程遠說明，老街內的房子和縣內的傳統建築都適用這2項補助規定，不用等到出問題。

沙美摩洛哥附近住戶張小姐建議，加速危險建築整建，讓遊客在網紅打卡景點時，能有舒適的旅遊環境，同時也是對商家的安全保障。