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上校私房菜有愛！金門榮民莊旭英提供50份待用餐助弱勢
金湖鎮有位退役上校莊旭英關懷金門縣家扶中心小朋友，特別每月提供50份待用餐，並向社會各界募集愛心，金門榮服處長游文勇獲悉此一義舉，特別前往訪慰莊旭英，並致贈感謝狀表彰其助人為善的精神。
莊旭英在94年從軍中退伍後便返回家鄉，平時關心地區各項事務，在各式場合常可見其身影，2018年還曾因理想，參選金門縣議員，卻落選，但絲毫不影響他服務鄉里的意念。
為了生計，莊旭英後來跨足餐飲業，從販賣燒烤香腸開始，一步一步至今開店從事餐飲工作，過程中接觸許多客人，體觸許多人間冷暖，但莊旭英仍舊秉持慈悲善緣的心理，在社區中發現還有更多的人更需要幫助，因此在一個因緣際會下，即開始每月定期捐贈家扶中心待用餐50份，提供給經濟弱勢的孩童。
莊旭英的善舉也傳到了金門縣榮民服務處，榮服處有位蘇姓員工受到他的感召，於2月份加入提供待用餐的行列，也主動提供30份待用餐。
游文勇表示，許多榮民在部隊服務時，敬忠職守兢兢業業於本務，退休後仍懷著熱情走入人群犧牲奉獻，對於這樣的情操服務處也表持肯定，；也呼籲社會大眾多多響應這個寒冬送暖認購愛心餐的活動，一起發揚大愛的精神。
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