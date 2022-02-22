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截肢女孩高雄總公司大違建！許可4樓蓋成7樓工務局要拆
苗栗一名擔任包裝工的女子在工作時發生意外，導致右小腿被截肢，業者態度引發眾網友憤怒。苗栗縣議員曾玟學今在臉書發文，指這家通運公司違反勞基法又違建，在高雄市苓雅區總公司所在建築許可是4層樓，竟蓋到7層樓。高雄市工務局違章建築處理大隊表示，已接獲檢舉，依法要這家公司在7天內陳述意見，然後開立行政處分書再排定拆除日期。
曾玟學指出，這家通運公司負責人及及親友所擁有的多間公司，都設立於高雄市苓雅區福安路同一地址，有熱心網友告知應該是違建，經黃捷議員服務處協請高雄市政府調查後，確認該建築物應是4層建物，現場勘查屋頂有增建鋼筋混凝土及鐵皮屋，將依行政程序法函請建物所有人依法陳述意見後依規定查處。
「明明只能蓋4層樓的，他們卻一路蓋到7樓，硬生生多了3層，多出來的部分明顯是違章建築。」曾玟學說，依照高雄市政府工務局處理違章建築執行要點，雖然此建物是2012年4月1日以前已興建完成的既存違建，但仍違反第11條之1第2 項規定的情形：違章建築樓層達兩層以上，所以應由當地主管建築機關應訂定拆除計畫限期拆除。
高雄市工務局違章建築處理大隊表示，此建築屬違章建築事證明確，依行政程序法已要求這家公司在7天內陳述意見，然後開立行政處分書，再排定拆除日期。
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