小三通何時通？金門縣長楊鎮浯透露清明節可能有機會

小三通何時重啟備受關注。金門縣長楊鎮浯今天表示，先前的春節小三通專案因為疫情升溫喊卡，現在縣府已積極爭取能否改為清明專案，期待能為現在「極凍」的兩岸關係破冰，後續才可能有逐步恢復的轉機。

楊鎮浯在今天上午接見立榮航空金門機場辦事處主任陳連澄與新任主任邵銀鎻，肯定陳連澄在任內5年多協助金門縣重大節慶、大型活動期間疏運工作，以及協助金門縣就醫、就學及奔喪等緊急機位，並配合金門縣觀光活動及景點行銷金門，貢獻卓著，頒贈榮譽縣民證。在場陪同的還有縣府民政處長蔡西湖、觀光處長丁健剛。

楊鎮浯表示，春運過後的下一個任務是清明疏運，現在縣府已在爭取小三通的清明專案，目標先以縣籍民眾為主，主要也是象徵破冰，預估初期與航空業的連結不大。據了解，縣府觀光處今天已發文給陸委會。

兩度來金門服務的陳連澄說，跟金門相當有緣份，他最早在86年到金門服務，當時待了1年半就調走，事隔20年，在106年2月10又調來金門，這次足足待了5年又2周，被虧說「新金門人」。