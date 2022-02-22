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高雄計畫最後一哩路 高雄車站商業旅館大樓明年底完工

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高雄車站中博高架橋未拆除、舊站未遷移及旅館與商業大樓未興建照。圖／鐵道局提供
高雄車站中博高架橋未拆除、舊站未遷移及旅館與商業大樓未興建照。圖／鐵道局提供

高雄計畫的最後一哩路。高雄車站設計包含二棟鋼構大樓，交通部鐵道局說，去年底完成大樓鋼構組立，預計今年6月完成商業大樓帷幕牆吊裝、12月完成旅館大樓帷幕牆吊裝。目前站區採臨時站西道路（6車道）雙向通車，預計9月完成站東道路（南往北3車道）通車後，與站西道路（調整為北往南3車道）形成單向循環式設計。明年底兩棟大樓會完工。由於產權是台鐵的，2024年交給台鐵，交由他們委辦跟招商。

鐵道局說，高雄車站商業大樓位於車站西南隅、樓高十層，具有交通便捷、地利之便的優勢，預期可活絡整體商圈、創造經濟效益；另棟旅館大樓，位於車站中心的東南側，為11層樓高的現代建築，提供往來的商務人士與旅客，一個方便且快捷的住宿首選。

鐵道局說，商業與旅館兩大樓立面設計造型，呼應天棚的水平線條，以圓弧型量體搭配立面流暢的水平線來表現高雄新車站的現代感。外觀則取材高雄舊站的立面色彩，將舊站的視覺印象引入。舊站灰白色外牆轉化為商業大樓的灰白色量體；深灰色屋瓦轉化為旅館大樓的深灰色立面。商業大樓外牆大量採用金屬包鈑與帷幕，不管是白天的光照或夜間的燈光投射，都展現出十足的現代與科技感。

鐵道局說，旅館大樓四周環形立面飾帶，與帷幕垂直分割格柵，兼具遮陽及降低陽光直射的效果。選用節能帷幕玻璃，提供高透光性、低反射率及高熱阻絕的節能功效。

鐵道局說，高雄車站未來站區交通，規畫站東道路及站西道路各單向3車道，提供順暢車流通行高雄站區。站東道路在去年3月中博高架橋拆除後、道路下方結構物已施築完成，目前進行路邊排水溝、人行道鋪面等施工及道路上方天棚鋼構吊裝中，預計在9月可完成鋪築，開放通車。

鐵道局說，未來期望高雄車站的定位，不只是一座短暫經過的車站，而亦是能使大眾駐足停留，甚至24小時開放的休閒空間。車站運用交通上先天的便利優勢，置入的飯店機能，讓外地的朋友能以車站為基地，探索高雄；並為擁擠的市中心帶來嶄新寬敞超大型的公共空間。

高雄車站空拍照套外來站東站西路模擬圖。圖／鐵道局提供
高雄車站空拍照套外來站東站西路模擬圖。圖／鐵道局提供
高雄車站現況照片套外來站東站西路（中山路往建國路方向）。圖／鐵道局提供
高雄車站現況照片套外來站東站西路（中山路往建國路方向）。圖／鐵道局提供
高雄車站二棟鋼骨大樓結構已完工站東路預定9月底完成鋪築。記者曹悅華／攝影
高雄車站二棟鋼骨大樓結構已完工站東路預定9月底完成鋪築。記者曹悅華／攝影
商業大樓及旅館大樓未來3D模擬圖。圖／鐵道局提供
商業大樓及旅館大樓未來3D模擬圖。圖／鐵道局提供

高雄車站 車道

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