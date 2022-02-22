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影／高雄防疫旅館密集清消員工軟癱送醫 算不算職災？

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁提醒，防疫旅館避免感染要做好清消與通風。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁提醒，防疫旅館避免感染要做好清消與通風。記者徐如宜／攝影

高雄市防疫旅館員工反映，在環保局進行旅館密集清消時，自己多次身體不適送醫，診斷證明書上載明「疑似氣體所致過敏及中毒徵兆」。高雄市勞工局表示，此涉職業疾病認定範疇，勞工局已受理勞工爭議調解申請。衛生局表示，環保局執行清消噴藥成分應該是漂白水，可能屬通風不良有氣體刺激，防疫旅館避免感染仍要做好清消與通風。

高雄一名防疫旅館員工反映，環保局從2月6日起有一波防疫旅館的全面清潔消毒，可是旅館員工只配備口罩、簡易塑膠面罩，加上防疫旅館有門禁，就像密閉空間，她覺得呼吸困難、四肢無力，好幾次因不舒服而送醫，醫師在診斷證明書上寫著「疑似氣體所致過敏及中毒徵兆」。旅館員工質疑消毒藥劑有什麼成分？在密閉空間裡噴灑吸入，對人體會有危害嗎？這樣算不算職業災害？

高雄市衛生簡任技正潘炤穎表示，市府在2月6日開始針對防疫旅館，有一波全面清消措施，由環保局執行。噴藥清消成分是漂白水，屬長效性噴灑，相關消毒水殘留在表面上。據了解現場狀況大概屬於通風不良，有氣體刺激，根據臨床診斷，可能過敏有風險存在。防疫旅館本身要做好清消，經過、走過、路過、碰過就必需要擦拭，清消前後都要落實通風，因為病毒除了表面殘留接觸傳染，也會透過氣溶膠和飛沫傳染。

高雄市勞工局表示，此事涉職業疾病認定範疇，勞工局已受理勞工爭議調解申請，後續依程序召開調解會議，協助並維護當事勞工權益。

防疫旅館 勞工局 高雄市

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