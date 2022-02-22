高雄蚵寮漁村小搖滾沉寂6年 二二八連假復辦

停辦6年的「蚵寮漁村小搖滾」，在鄉親與歌迷呼喚下，本周五登場，在二二八連假期間熱情開唱！活動為期4天，邀請近30個樂團接力表演，讓遊客及返鄉青年重溫蚵寮漁村搖滾新勢力。

高雄市海洋局指出，蚵寮漁村小搖滾自2012年夏天初登場，第一屆就吸引上千民眾參與，2015年更是吸引上萬人共襄盛舉，之後因故暫停舉辦。

歷經6年沉寂，市府力促活動重啟，去年12月5日市府海洋局、梓官區漁會、高雄市港仔門工作室協會結合守護身障兒的小太陽協會，共同舉辦「小太陽小搖滾」公益活動為活動暖身，同時籌備「2022蚵竂漁村小搖滾」。

市長陳其邁表示，高雄推動在地文化不遺餘力，音樂創作更是在地文化不可或缺元素，如去年剛啟用的「高雄流行音樂中心」，便凸顯音樂對高雄這座海洋城市的重要性。

高雄每年3月會舉辦戶外大型音樂祭典「大港開唱」，已邁入第13屆，廣受國內外樂迷的喜愛，即將重啟的蚵寮漁村小搖滾，能繼續深根在地，讓「北蚵寮、南大港」的音樂影響力持續傳延下去。