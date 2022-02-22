快訊

「不會去選高雄市長」 高金素梅：會信守對族人同胞的承諾

力積電股價跌完了沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄蚵寮漁村小搖滾沉寂6年 二二八連假復辦

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
停辦6年的「蚵寮漁村小搖滾」在鄉親與歌迷呼喚下，本周五登場。圖／高市府提供
停辦6年的「蚵寮漁村小搖滾」在鄉親與歌迷呼喚下，本周五登場。圖／高市府提供

停辦6年的「蚵寮漁村小搖滾」，在鄉親與歌迷呼喚下，本周五登場，在二二八連假期間熱情開唱！活動為期4天，邀請近30個樂團接力表演，讓遊客及返鄉青年重溫蚵寮漁村搖滾新勢力。

高雄市海洋局指出，蚵寮漁村小搖滾自2012年夏天初登場，第一屆就吸引上千民眾參與，2015年更是吸引上萬人共襄盛舉，之後因故暫停舉辦。

歷經6年沉寂，市府力促活動重啟，去年12月5日市府海洋局、梓官區漁會、高雄市港仔門工作室協會結合守護身障兒的小太陽協會，共同舉辦「小太陽小搖滾」公益活動為活動暖身，同時籌備「2022蚵竂漁村小搖滾」。

市長陳其邁表示，高雄推動在地文化不遺餘力，音樂創作更是在地文化不可或缺元素，如去年剛啟用的「高雄流行音樂中心」，便凸顯音樂對高雄這座海洋城市的重要性。

高雄每年3月會舉辦戶外大型音樂祭典「大港開唱」，已邁入第13屆，廣受國內外樂迷的喜愛，即將重啟的蚵寮漁村小搖滾，能繼續深根在地，讓「北蚵寮、南大港」的音樂影響力持續傳延下去。

「蚵寮漁村小搖滾」相關資訊可上臉書粉專頁查詢：https://www.facebook.com/smalloysterrock

停辦6年的「蚵寮漁村小搖滾」在鄉親與歌迷呼喚下，本周五登場。圖／高市府提供
停辦6年的「蚵寮漁村小搖滾」在鄉親與歌迷呼喚下，本周五登場。圖／高市府提供
停辦6年的「蚵寮漁村小搖滾」在鄉親與歌迷呼喚下，本周五登場。圖／高市府提供
停辦6年的「蚵寮漁村小搖滾」在鄉親與歌迷呼喚下，本周五登場。圖／高市府提供

高雄市 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

高雄攜手在地善心企業 防疫物資飄洋過海到帛琉

影／基層希望收復高雄 傅崐萁：我想我們深具信心

拓展歐洲市場 高雄蜜棗將上架法國超市通路

高雄鼓山瓦斯外洩 美術館路挖路搶修 今回填路面

相關新聞

沒有花燈的台灣燈會 1500台無人機、24支機器手臂燈光秀是怎麼做到的？

台灣燈會在暌違20年後再度回到高雄，採衛武營和愛河灣雙主場。在愛河灣主場卻看不到任何一盞花燈，而是打破過去對燈會的刻板印象，以光影闡述敘事，演繹出一場光盛會。

高雄監獄、二監疫苗覆蓋率 第三劑仍不到3%

高雄監獄與第二監獄收容人犯及羈押被告的比率偏高，讓讓防疫壓力增加；因應除調整收容措施，疫苗施打作業也敢不馬虎。目前高雄兩...

高雄計畫最後一哩路 高雄車站商業旅館大樓明年底完工

高雄計畫的最後一哩路。高雄車站設計包含二棟鋼構大樓，交通部鐵道局說，去年底完成大樓鋼構組立，預計今年6月完成商業大樓帷幕...

影／高雄防疫旅館密集清消員工軟癱送醫 算不算職災？

高雄市有防疫旅館員工反映，在環保局進行旅館密集清消時，自己多次身體不適送醫，診斷證明書上載明「疑似氣體所致過敏及中毒徵兆...

高雄蚵寮漁村小搖滾沉寂6年 二二八連假復辦

停辦6年的「蚵寮漁村小搖滾」，在鄉親與歌迷呼喚下，本周五登場，在二二八連假期間熱情開唱！活動為期4天，邀請近30個樂團接...

高雄攜手在地善心企業 防疫物資飄洋過海到帛琉

友邦帛琉疫情風暴未歇，高雄市政府攜手南六企業股份有限公司、保吉生化學股份有限公司，近期捐贈萬片口罩及快篩試劑送愛到帛琉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。