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水下探索號特展澎湖開幕 一覽世界水下文化資產

中央社 / 澎湖縣22日電

澎湖擁有豐富水下文化資產，「水下探索號-認識世界的水下文化資產」特展今天開幕，在歷史建築澎湖郵便局與馬公水上警察官吏派出所展出，帶領民眾一覽水下考古文化。

文化部文化資產局主辦「水下探索號-認識世界的水下文化資產」特展，今天由文化部文資局長陳濟民、澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜助理段湘玲、澎管處副處長洪志光與澎湖縣文化局長洪棟霖等人共同啟動開幕儀式。

陳濟民表示，澎湖海域位處世界重要交通航道，自古以來船隻往來頻繁，在這水面下，蘊藏著豐富水下文化資產。文資局水下工作團隊10多年來，執行台灣附近海域普查計畫，發現水下目標物有90處，出水文物有1948件，原則都以就地保護。

陳濟民說，其中發現具有文化及歷史價值的砲艦、商船與動物化石等具體目標物有20筆，澎湖海域即占了13筆；6處沉船目標物，澎湖有「將軍1號」等4處，並列冊水下文化資產，可見澎湖在水下文化資產領域的重要性。

賴峰偉表示，澎湖早年歷經戰役，水下沉船等文化資源最為豐富，今天文資局在澎湖辦理「水下探索號」特展，對於澎湖爭取國家級的水下博物館願景又向前邁進一步，期盼能早日促成。

文資局表示，「水下探索號-認識世界的水下文化資產」特展，分別在澎湖郵便局與馬公水上警察官吏派出所展出，即日起至112年2月1日，免費入場，歡迎民眾一起來乘遊「水下探索號」，潛進水下考古，認識世界的水下文化資產。

澎湖 文化資產 警察

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