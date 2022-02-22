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高雄攜手在地善心企業 防疫物資飄洋過海到帛琉

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府攜手南六企業股份有限公司、保吉生化學股份有限公司，近期捐贈萬片口罩及快篩試劑送愛到帛琉，展現高雄與國際攜手抗疫決心。圖／高雄市政府提供
高雄市政府攜手南六企業股份有限公司、保吉生化學股份有限公司，近期捐贈萬片口罩及快篩試劑送愛到帛琉，展現高雄與國際攜手抗疫決心。圖／高雄市政府提供

友邦帛琉疫情風暴未歇，高雄市政府攜手南六企業股份有限公司、保吉生化學股份有限公司，近期捐贈萬片口罩及快篩試劑送愛到帛琉，展現高雄與國際攜手抗疫決心。

高雄市政府行政暨國際處長項賓和表示，台灣和帛琉從1999年建交迄今，兩國邦誼穩固堅實，雙邊在醫療、觀光、農漁業等領域都有綿密交流。帛琉多次在國際重要場合為台灣發聲、堅定支持台灣，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）2021年9月聯合國大會總辯論上為我國仗義執言，肯定台灣在全球抗疫中所扮演的領導角色並做出寶貴貢獻。

高雄與帛琉連結深，高雄市去年9月與帛琉最大州科羅州締結為姊妹市，市長陳其邁盛讚台帛相互扶持，情感深厚猶如一家人，盼雙方在觀光、文化、海洋及醫療等領域能互惠合作。

今年初帛琉本土確診案例快速增加，高雄市政府結合在地企業力量，由口罩國家隊成員之一南六企業提供1萬800片醫療口罩、1440片N95口罩，保吉生化學股份有限公司提供快篩試劑2000份，由高雄市行政暨國際處負責物資運送，帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）代表接受高雄市準備的物資，內心有滿滿感動。

項賓和指出，國際疫情變數多，防疫挑戰仍大，高雄市持續秉持「善的循環」精神，對友邦國家及姊妹市伸出援手，以市府名義捐贈防疫物資，期望能對帛琉當地醫療有所助益，高雄在地企業也慷慨助一臂之力，齊心防疫，展現台灣對國際社會的參與及關懷。

高雄市政府攜手南六企業股份有限公司、保吉生化學股份有限公司，近期捐贈萬片口罩及快篩試劑送愛到帛琉，展現高雄與國際攜手抗疫決心。圖／高雄市政府提供
高雄市政府攜手南六企業股份有限公司、保吉生化學股份有限公司，近期捐贈萬片口罩及快篩試劑送愛到帛琉，展現高雄與國際攜手抗疫決心。圖／高雄市政府提供

帛琉 高雄市 口罩

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