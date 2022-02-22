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拓展歐洲市場 高雄蜜棗將上架法國超市通路

中央社 / 高雄22日電

正值高雄蜜棗產期，高雄市農業局拓展外銷市場，除了原有的日本、香港、帛琉、星馬地區市場，今天宣布將再透過荷蘭貿易商將蜜棗鋪貨到歐洲各地，明天將上架法國超市。

高雄是全台蜜棗最大產區，種植面積約750公頃，占全台4成以上，產值可達新台幣10億元，主要產區為阿蓮、燕巢、大社、田寮、岡山等區。

農業局發布新聞稿表示，農業局致力開拓外銷市場，去年蜜棗外銷數量達96公噸，今年也將延續去年的氣勢，積極拓展外銷，目前除了日本、香港、帛琉、星馬地區，近日更是將透過荷蘭貿易商鋪貨到歐洲各地，明天將先上架法國超市。

農業局表示，高雄蜜棗近年不斷品種改良，這次外銷荷蘭的品種是台農13號蜜棗「雪麗」，有完美的酸甜比例，與高雄11號「珍蜜」，都是近期外銷市場指定的搶手貨。

農業局也與農試所合作，從採收起就結合保鮮及冷鏈技術及資材應用，從農民端預冷、包裝場至機場，都要求在穩定的低溫下進行，並進行全程溫度記錄，以確保高雄蜜棗鮮果外銷品質。

農業局表示，蜜棗空運飛抵荷蘭後，藉由陸運到法國巴黎超市上架販售，透過全程保鮮及冷鏈技術，讓外國民眾品嚐到的蜜棗就跟在台灣買的一樣。高雄蜜棗產期持續到3月，台灣民眾也可利用「高雄首選」電商平台，在家選購蜜棗。

荷蘭 法國 香港

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