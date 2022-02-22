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寒流來襲 壽山動物園動物披衣物、相擁取暖

中央社 / 高雄22日電

低溫來襲，壽山動物園針對各種不同物種，提供不同保暖方式，如挑選禦寒衣物或裝設保溫燈，並提供熱量較高的食物，讓動物們儲存足夠的體脂肪因應天氣變化，安然度過冬天。

壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」近日披上咖啡色外衣禦寒，今天則再穿上繽紛的衣物保暖；狐獴們也群聚相擁取暖，可愛模樣讓人會心一笑。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，冷氣團過境加上幾天的小雨，南部的天氣明顯變冷，壽山動物園為了動物們的健康，除了適時增加食用份量，也提供其他熱量較高的食物，以食補的方式，讓動物們能儲存足夠的體脂肪因應天氣變化。

此外，園方也針對各種不同的物種，提供不同的保暖方式，例如幫動物挑選禦寒衣物或裝設保溫燈。園方表示，保育員近日為紅毛猩猩「咪咪」準備咖啡色毛毯，今天則換上桃紅色披風，一旁的「阿宏」也披上格紋外衣，展現帥氣的一面。

天氣寒冷，讓壽山動物園的狐獴，也顧不了防疫社交距離，群聚相擁取暖。象龜則湊近保溫燈取暖，藉著充足熱源度過寒流。

觀光局表示，壽山動物園整建工程仍在加緊趕工，盼能在9月重新開園，也想邀民眾一起加入動物認養行列，為動物們盡一份心力，詳情可上壽山動物園臉書粉絲團查詢。

壽山動物園 保暖

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