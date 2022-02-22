高雄鼓山瓦斯外洩 美術館路挖路搶修 今回填路面
高雄市鼓山區篤敬路某處停車場昨天上午施工時不慎挖破瓦斯管線造成漏氣，約1小時完成止漏，但昨深夜美術館路一帶，又傳出瓦斯外洩，濃度一度達1萬ppm，經瓦斯公司緊急修復，今天凌晨4時許解除警報，工程公司預計今天完成回填。
昨深夜11時許，美術館路與中華一路交叉路口出現瓦斯氣味，鼓山分局獲報後，由龍華派出所派員前往，高雄市消防局也出動3車6人前往，立即拉起封鎖線，由瓦斯公司迅速修復管線，完成止漏。
消防局利用五用氣體偵測器偵測洩漏源，現場瓦斯濃度一度達1萬ppm，雖然正值深夜，警方仍封閉中華大順至中華美術館的北向慢車道，所幸經過瓦斯公司完成管線更換工程，順利在今凌晨解除警報，目前路面以鐵板覆蓋，工程公司預計今天完成回填。
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