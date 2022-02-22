高雄燈會加碼無人機寶可夢！玩家摩拳觀眾飛航模式預備
「2022台灣燈會在高雄進入倒數階段，高雄市文化局表示，在燈會最後一周除了好評破表的無人機展演會在2月24、25、26、27日演出外，更推出武營晚點名三部曲《我們心中的那一道光》二二八草地音樂會、《Pokémon GO Tour》等精彩節目與活動，歡迎民眾來玩。提醒觀看無人機展演時，請將手機開飛航模式。
2022台灣燈會空中飛行主燈《聚光台灣 虎星高照》無人機展演，大規模、巨型量體的震撼感，要到現場才能親自體會。文化局表示，因現場人數眾多，手機訊號恐干擾無人機飛行及定位，所以請民眾在無人機展演前，將手機開啟「飛航模式」，避免影響無人機精彩表演。原訂2月19日第四場展演因雨取消，高雄市府宣布併同原先公布的展演場次，展出時間將訂於2月24日、25日、26日及27日，晚上9點45分開演，連飛四天，天天有彩蛋。
文化局表示，繼主燈大戲《船愛》後，「武營晚點名」推出第三部曲，往年在美術館草坡舉辦的228草地音樂會，今年首次移師至衞武營大草坪舉行，2月27日晚上七點一起用「光」串聯台灣重要的歷史記憶與情感。演出陣容包括謝銘祐&麵包車樂團、拍謝少年、丁一憲、高雄市交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團等；除了交響樂曲外，並以台語流行樂呈現台灣味。
知名擴增實境遊戲《Pokémon GO》，特別選在2月26日、27日結合燈會舉辦《Pokémon GO Tour》活動，27日的《Pokémon GO Tour : Live》，全球僅在台灣高雄市與墨西哥蒙特雷推出。這場活動在高雄市政府爭取下，更首度將台灣燈會2大燈區作品，設為遊戲中的虛擬補給站，讓遊戲玩家可以沿著虛擬補給站路線結合燈區場域，一邊體驗遊戲趣味、補充道具，同時一邊欣賞愛河灣區、衛武營的燈區作品。27日在高雄，將有異色超夢、卡比獸登場，限定地區出現的肯泰羅、魔牆人偶和袋獸也將來高雄，玩家可到高流海風廣場、珊瑚礁群(光榮碼頭)、大義公園、哈瑪星鐵道園區玩一波。
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