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高雄市旅行公會3月改選 盼爭取旅遊業疫後翻轉

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市旅行公會常務理事長蔡宗佑說，受疫情影響，高市旅行公會會員數出現不增反減現象，但他對於旅行業的前景，仍抱持希望。記者王昭月／攝影
高雄市旅行公會常務理事長蔡宗佑說，受疫情影響，高市旅行公會會員數出現不增反減現象，但他對於旅行業的前景，仍抱持希望。記者王昭月／攝影

觀光旅遊業受疫情重創，但高雄市旅行公會會員數不減反增，高雄市旅行公會常務理事蔡宗佑表示，一來旅行業採化零為整方式，將旗下各地分公司牌照統合於高雄總公司，精簡人事管銷，其次加入旅行公會，回饋的福利比繳的會費優沃，再者疫情應已到尾聲，相信觀光業仍大有可為，因此會趁這兩年蓄積能量，靜待復甦契機。

擁有479家會員的高雄市旅行公會今年3月將改選，目前正值疫情衝擊低谷，但現任常務理事、育昇旅行社董事長蔡宗佑對觀光業的前景懷抱希望，將出馬角逐理事長一職，爭取旅遊業翻轉契機。

蔡宗佑說，這兩年在疫情衝擊下，高雄市旅行社從業人口從4萬銳減為2萬人，營業額縮減約9成，不過高雄市旅行公會會員數不減反增，從450多家增加到479家。此一現象主要是因一些連鎖旅行社把分公司遷到高雄，精簡各地人事管銷，但把牌照留下，加上高雄市旅行公會的回饋金全省居冠，因此旅行公會會員數反而增加。

針對交通部觀光局有意在3月迎進商務客，蔡宗佑表示，業界對此利多仍在觀望，不敢抱太大期待，不過新冠疫情應該已屆尾聲，大家蓄積能量，就等待報復性消費潮再起，恢復榮景。

他說，以往高雄旅行社約八成都做國外旅遊市場，國旅市場2成不到，這兩年碰上疫情，大家只能在這塊「小餅」裡競爭討生活，十分辛苦，旅行公會與全聯會已提出紓困5.0公會版，元月中送交通部，爭取政府重視。

有意爭取高市旅行公會理事長一職的蔡宗佑，也偕團隊成員提出八大訴求，包括爭取勞動部充電再發出計畫延長補助、持續請交通部給予旅遊業薪資補助（含雇主）及振興出團獎勵補助、辦理疫情期間流失旅遊人才，銜接人力斷層的教育訓練課程等。

高雄市旅行公會常務理事長蔡宗佑（中）有意爭取高市旅行公會理事長一職，他 偕團隊提出八大訴求，盼協助觀光旅遊業恢復榮景。記者王昭月／攝影
高雄市旅行公會常務理事長蔡宗佑（中）有意爭取高市旅行公會理事長一職，他 偕團隊提出八大訴求，盼協助觀光旅遊業恢復榮景。記者王昭月／攝影

疫情 高雄市 旅行社

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