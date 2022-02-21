率學生征戰國際發明展16年 楊鎮澤獲「星雲教育獎」

高雄中山工商資訊組長楊鎮澤致力多元能力啟發，16年來帶學生征戰五大國際發明展，有36件作品奪冠，已拿過教育部師鐸獎、杏壇芬芳獎、GHF教育創新學人獎、Intel全球AI教師國家獎等12座大獎的他，今年再榮獲第9屆「星雲教育獎」。

「星雲教育獎」由公益信託星雲大師教育基金主辦，楊鎮澤拿下高級中學與職業學校組「典範教師獎」，19日在佛光山台北道場接受表揚，是中山工商繼楊靜怡老師之後，拿下星雲教育獎的第二人。

中山工商校長林昭億說，楊鎮澤16年來戮力培養學生多元創新能力，帶學生參與五大國際發明展及專題競賽，還指導學生葉家宇摘下英特爾國際科展大會內崁式系統科三等獎，是學校之光。

楊鎮澤喜歡鼓勵學生動手做，也常利用課餘或假日參與相關研習，再把相關知識傳授給學生，個人就擁有門控裝置等10項專利。教學上他善於因勢利導，自行研發教材和教具。看到學生人手一機，就先研發手機的製作方法，並開發一套手機教具，再引導學生創作屬於自己的手機，並透過手機撰寫 控制家電產品的APP，創造智慧居家。

楊鎮澤說，目前大家常把「創客」Maker掛嘴邊，他期許透過教具和教材培養學生「創客」精神，讓學生真正擁有解決問題的能力，有條理地面對各樣挑戰。