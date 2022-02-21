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郭春美鍍金母女檔領銜主演 南北天團飆演「雨中戲臺」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
「雨中戲臺」由郭春美（右）、孫凱琳母女檔領銜主演，母女在傳藝金曲獎寫下同台鍍金紀錄。記者王昭月／攝影
「雨中戲臺」由郭春美（右）、孫凱琳母女檔領銜主演，母女在傳藝金曲獎寫下同台鍍金紀錄。記者王昭月／攝影

春美歌劇團、金枝演社南北合體飆演的年度大戲「雨中戲臺」，26日、27日將在衛武營國家藝術中心歌劇院登場，領銜主演的郭春美與孫凱琳母女檔將吊起鋼絲飛天遁地，這對母女也因此劇分別摘下傳藝金曲獎「最佳演員獎」、「最佳個人表演新秀獎」，母女同時鍍金成就佳話。

「雨中戲臺」由郭春美、孫凱琳母女檔領銜主演，母女在傳藝金曲獎寫下同台鍍金紀錄，郭春美今天表示，她在劇中從年輕演到老，也扮小生、小旦及現代女性，還從傳統戲曲跨到胡撇仔戲，可以說此生的代表作。

「雨中戲臺」取材自金枝演社創辦人暨藝術總監王榮裕和母親謝月霞的故事，由國家文藝獎得主紀蔚然編劇，融合歌仔戲中的傳統古路戲、賣藥團、音樂劇與現代戲劇，搭配「胡撇仔戲」，跳脫歌仔戲既有框架。戲中描繪一名小生為反抗命運波瀾，交織出母子愛恨情緣。

「歌仔戲結合創新科技與跨界合作，樣貌更多元」，衛武營藝術總監簡文彬說，「雨中戲臺」除有南北兩大胡撇仔天團飆戲，還可看到劇中劇的心境轉換，展現春美歌劇團與金枝演社獨特的表演風格。

歌仔戲 衛武營 歌劇院

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