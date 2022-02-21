屏東總圖首創智慧閱讀推薦服務 量身打造你的專屬書單

屏東總圖大力提升借閱服務，繼啟動全縣圖書通還、預約跨館取件，今年3月首創全國公共圖書館推出智慧閱讀推薦服務，依讀者個人借閱喜好，量身打造專屬書單，選書閱讀更便捷多元。

屏縣府文化處根據屏東縣2021年公共圖書館統計數據，25歲至55歲的民眾占總借閱人數50%，為節省上班族群挑選書籍的時間，屏東總圖今年首推全國公共圖書館推出智慧閱讀推薦服務，運用大數據技術分析讀者年齡與借閱紀錄，依據讀者閱讀喜好推薦相關圖書，並提供同類型讀者熱門借閱清單，擴展讀者的閱讀視野。

文化處表示，為滿足全齡化閱讀需求，總圖重新開館一年餘，持續增購新書，去年增購6萬冊新書，目前全館藏書量已突破40萬冊，也透過通閱通還服務，讓圖書資源分享到各鄉鎮。

文化處說，為鼓勵讀者使用這項新服務，從今年3月1日至3月31日，讀者登入活動網https://library.pthg.gov.tw，點選「為您選書」服務，完成指定任務即可參加抽獎活動。

落實「攜手屏總圖，一起挺閱讀」的閱讀政策，除積極爭取教育部各種補助計畫，縣府編列預算，採取競爭型補助，去年底鼓勵鄉鎮圖書館依據地方特色提出閱讀推廣方案，補助枋寮、萬巒、佳冬、萬丹、鹽埔等5所鄉立圖書館共近百萬元，以科普教育、生態講座、影像紀錄、在地走讀、分齡活動，讓民眾善用圖書館資源，各活動將在今年2至3月陸續辦理，民眾可至各鄉鎮圖書館網站查詢。