要居隔民眾簽支付同意書 屏縣府澄清時間差誤解

有民眾入住屏東的防疫旅館解隔離後，卻收到一張由屏東縣政府發出的「支付防疫旅館住宿費用同意書」，引發民眾誤解，縣府澄清，時間差造成誤解，配合中央政策全額補助。

屏東縣政府交通旅遊副處長倪國鈞接受媒體訪問指出，中央流行疫情指揮中心在18日下午3時宣布，只要是在110年12月14日至111年2月18日期間，經地方政府匡列並安排至防疫旅宿進行居家隔離者，補助費用由中央概括承受。

倪國鈞說，而在中央補助政策宣布之前，因為有居隔者在2月19日期滿退房，因此防疫補助同意書在2月18日前就已經交給防疫旅館，請旅館協助通知民眾簽名並代收，是時間落差所造成的誤解，並非事實，之後也配合中央整政策全額補助，沒有再發出。

屏縣府表示，依中央流行指揮中心規範辦理匡列隔離，為感謝居家隔離者配合防疫，2月14日宣布補助屏東縣籍居隔者，入住防疫旅館每人每天500元，加上符合申請中央防疫補償金資格者，每人每天1000元，減輕被匡列居隔民眾的負擔。