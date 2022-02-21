寒流強襲凍翻澎湖 3天非創傷救護13件

今年首波寒流來襲，澎湖縣消防局3天來受理非創傷救護13件，共12人送醫，有3件則呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

澎湖縣消防局發布新聞指出，3件OHCA案件，其中1人是花蓮來澎湖工作的67歲男子，另2人為馬公73歲婦人和未送醫的白沙93歲老翁，但是否因寒流天冷猝死有關，尚待作進一步釐清。

澎湖消防局表示，19日下午4時至今天上午8時，因首波寒流來襲，澎湖發布低溫特報期間，共受理非創傷救護13件，其中有12人送醫。

澎湖氣象站主任張欽雄接受中央社記者訪問表示，澎湖這兩天受寒流來襲影響，籠罩強風濕冷，溫度介於攝氏10至11度間，昨天馬公還觀測到9.5度、西嶼與吉貝9.3度低溫，今天則稍微回暖個2至3度。