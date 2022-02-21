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屏東尚未有寒害通報 呼籲加強農漁防寒措施

中央社 / 屏東縣21日電

寒流來襲全台冷颼颼，屏東縣消防局統計24小時的疾病救護，共有61件，其中就有6件OHCA，是否天冷造成無法查證；目前屏東縣府尚未接獲寒害通報。

根據中央氣象局資料顯示，這波寒流，屏東縣氣溫攝氏15度左右。屏東縣消防局表示，從20日上午8時至21日上午8時，接獲疾病救護61件，其中有6件OHCA（到院前心肺功能停止），但無法進一步確認是否與天冷相關。

屏東縣政府農業處長鄭永裕向中央社記者表示，截至21日中午12時為止，尚未接獲農漁業的寒害相關通報。

鄭永裕說，不耐低溫的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋；水果方面則是9分熟成就要採收，以免引發凍傷；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

較不耐寒的魚、蝦養殖魚塭，鄭永裕指出，加強保溫防寒及加溫等設備，保持水溫。另外畜禽舍則加強電器設備檢查，並維持備用發電機正常操作，適時提供加熱設備電源。

屏東縣政府 寒流 寒害

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