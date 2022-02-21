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中油石化事業部21日起 訪客須持2劑疫苗或快篩證明

中央社 / 高雄21日電

中油石化事業部宣布，今起訪客須出示接種2劑COVID-19疫苗、或7天內快篩陰性證明才能進入。此外，有員工染疫的大林廠日前也已宣布承攬商須出示3天內PCR陰性證明。

中油石化事業部訊息表示，為因應COVID-19疫情及大林廠狀況，今天起，訪客進入廠區前須給大門保全確認人員是否有至少接種2劑COVID-19疫苗（可持小黃卡、健保卡或國內疫苗護照，實體或照片均可），或是7天內（須標註檢測日期）快篩陰性證明的照片，及可供辨識之身分證件；若無法提供證明，將無法進入。

中油石化事業部管轄廠區包含高雄林園廠、前鎮所。中油說明，原本就在事業部內工作的員工與協力廠商近期都有做過快篩，所以規定是針對非常態性在事業部內工作的人員與訪客，並請民眾儘量以電話或電子郵件聯繫，減少進出廠區。

中油發言人張瑞宗告訴中央社記者，因應大林廠有3名同仁確診，日前已規定，承攬商進入大林廠一定要3天內PCR陰性才能進入。

中油大林煉油廠由煉製事業部主管，3名員工16日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），高市府19日表示，已核酸檢測（PCR）廠區員工、包商等共3552人，全數陰性。

中油 疫苗護照 COVID-19

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