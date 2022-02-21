防疫情入侵 今起進中油石化事業部需附2證明

國內疫情延燒，中油煉油大林廠日前有一員工染疫，中油計對2300名員工檢測，上班並採分艙分流，團進團出方式，石化事業部今天再友公告加嚴措施，21日進造訪石化事業部人士，都需檢附至少接種兩劑疫苗的證明及7天內快篩陰性證明的照片，業者透露，防疫加嚴主要擔心一旦有人員確診，會影響及下游供料，為避免斷油風險，因此加嚴管制。

中油石化事業部今天公告，因應新冠肺炎疫情，及公司大林廠狀況，2月21日，外界來賓到石化事業部，要檢附至接種兩劑的小黃卡或健保卡等證明及7天內快篩陰性證明的照片，及可供辨識的身分證件。經保全確認後，才能進入，如果無法提供，即禁止進入。

由於日前大林煉油廠曾發生員工染疫事件，中油各廠憂心再有人員確診，恐影響生產，因此即起要求加強管制。中油表示，針對非常態的包商及員工均有造冊追蹤，據了解，光中油林園廠單日進出的人士達數千人。