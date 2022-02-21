2022台灣燈會倒數8天 愛虎的家壓軸開放參觀

2022台灣燈會在高雄倒數8天，位於衛武營國家藝術文化中心的巨型愛虎是不少人對燈會的印象，也是拍照打卡熱點。高市政府表示，燈會進入倒數計時、周周都有彩蛋，「愛虎的家」即日起壓軸開門迎賓，阿虎提著一卡皮箱入住在衛武營的新家，歡迎攜家帶眷來看愛虎時尚新屋，說不定還能巧遇回家的阿虎本尊。

壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。除了展現愛虎的生活樣貌，由不同主題的造型情境屋打造而成，豐富色彩及現代風格的內裝，以半寫實半超現實的方式，塑造客廳、臥室、浴室等老虎生活空間，有充滿時尚設計感的粉紅客廳、芬多精濃郁的綠意臥室、超現實主義的皎白浴室，每一生活空間處處都留下了愛虎生活的蹤跡。擬人化的趣味生動設計，不僅成為最萌的拍照打卡景點，也為孩子帶來多元豐富的想像力。

豎立六層樓高的巨型愛虎位在三多一路、中正一路及建軍路路口，隨興舒「虎」地依靠在衛武營北側廣場，手比愛心祝福來往的民眾都能得到最大量的愛，新的一年都開心、平安、幸福一整年。市府指出，愛虎歷經兩個月打樣製作，大面積彩繪著色、底座由超過百個舞台版所架設完成。