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2022台灣燈會倒數8天 愛虎的家壓軸開放參觀

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供

2022台灣燈會在高雄倒數8天，位於衛武營國家藝術文化中心的巨型愛虎是不少人對燈會的印象，也是拍照打卡熱點。高市政府表示，燈會進入倒數計時、周周都有彩蛋，「愛虎的家」即日起壓軸開門迎賓，阿虎提著一卡皮箱入住在衛武營的新家，歡迎攜家帶眷來看愛虎時尚新屋，說不定還能巧遇回家的阿虎本尊。

壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。除了展現愛虎的生活樣貌，由不同主題的造型情境屋打造而成，豐富色彩及現代風格的內裝，以半寫實半超現實的方式，塑造客廳、臥室、浴室等老虎生活空間，有充滿時尚設計感的粉紅客廳、芬多精濃郁的綠意臥室、超現實主義的皎白浴室，每一生活空間處處都留下了愛虎生活的蹤跡。擬人化的趣味生動設計，不僅成為最萌的拍照打卡景點，也為孩子帶來多元豐富的想像力。

豎立六層樓高的巨型愛虎位在三多一路、中正一路及建軍路路口，隨興舒「虎」地依靠在衛武營北側廣場，手比愛心祝福來往的民眾都能得到最大量的愛，新的一年都開心、平安、幸福一整年。市府指出，愛虎歷經兩個月打樣製作，大面積彩繪著色、底座由超過百個舞台版所架設完成。

衛武營北側廣場也有愛虎親子創意園區，大小朋友都愛的園區最適合親子共賞，其中「愛虎美術館」展出世界名畫波提且利《維納斯的誕生》、葛飾北齋《神奈川沖浪裏》，及高雄前輩畫家張啟華作品《高雄風景》，連結愛虎與造景，創造趣味生動的愛虎名畫，帶領大小朋友輕鬆認識名畫作品、近距離接觸國內外藝術，使藝術更親近日常。別樹一幟的戶外開放式美術館風格，展現世界壯碩的生命力，以及高雄過往人文風景和家鄉的發展足跡，為燈會增添一股懷舊風情。

台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
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台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供
台灣燈會衛武營燈區壓軸登場的「愛虎的家」，從即日起至28日，平日18時至20時、假日15時至20時開放入場。圖／高市府提供

台灣燈會 衛武營 美術館

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