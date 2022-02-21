撐不過疫情 高雄最後1家二輪戲院十全影城也收攤

繼奧斯卡影城在情人節停止營業後，高雄十全影城228連假後也將收攤，影城官網宣布，受疫情影響將自今年3月1日起停止營業，連同先後停業的和春戲院、美奇萊影城、三多影城在內，高雄近年已有5家電影院吹熄燈號。

高雄市近年停業的影城都相當有歷史，有些是首輪影城，十全及和春則專門播放二輪電影，3月1日即將停止營業的十全影城，是高雄最後一家二輪戲院，主要受疫情衝擊，客源銳減，無以為繼。

十全影城去年6月也曾因疫情影響，公告暫停營業3個月，後來雖恢復營業，但近來疫情加劇，仍撐不下去。影城表示，由於播二輪片，票價便宜，過去吸引不少年輕人，但現在3C產品發達，手機就能觀賞，客源減少很多。

十全影城於1998年底開幕，傳出結束營業消息，讓許多網友感嘆「二輪要絕跡了」；「從高中開始看了13年，真希望能持續營業」；「高雄後火車站以北都沒戲院，只能等義享」；「北高雄真的很可憐，想看電影還要跑很遠」。