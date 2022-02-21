寒流來襲 高市府啟動低溫關懷機制供街友物資
寒流來襲，高雄市社會局啟動低溫關懷機制，開設三民及鳳山2處街友服務中心「臨時安置服務」及「短期旅館安置服務」，社工持續到街友常露宿地點發放物資，勸導接受短期安置。
社會局發布新聞稿表示，因應這波寒流，社會局已關懷訪視105人次，發放大衣、睡袋、圍巾、暖暖包等禦寒物資212人次，街友中心及旅館臨時安置58人次，低溫關懷服務機制，持續全天候進行。
社工訪視時除送上熱食、圍巾、手套等禦寒物資，也不斷提醒街友注意身體狀況及做好保暖工作。此外，街友關懷協會於發餐時也提供輕便雨衣、暖暖包等物資，宣導低溫及臨時安置資訊，籲街友有需求可至街友中心安置。
社會局長謝琍琍表示，社會局自去年11月起，隨時因應氣候變化對街友加強關懷，視需求提供禦寒物資。這波低溫將持續到週二（22日），請市民確實做好保暖工作及注意身體狀況，如發現街友有緊急安置或物資需求時，可撥打1999通報高雄萬事通，高雄市政府團隊均會即時提供協助。
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