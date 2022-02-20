蚵寮漁村小搖滾歷經6年重出江湖 25至28日連四天嗨唱
高雄市梓官區蚵仔寮漁港由在地青年自籌舉辦的獨立搖滾音樂祭「蚵寮漁村小搖滾」自2015年停辦，歷經6年，今年2月25日至28日連續4天將在蚵仔寮漁港重現，從早到晚邀請33組樂團及50家在地攤商擺設市集，望吸引遊客至蚵仔寮，除了解漁村也吸引青年返鄉。
蚵寮漁村小搖滾是由余嘉榮、蔡登財、林賢郎、曾芷玲、謝美秀等在地熱心居民自籌舉辦的在地音樂祭，2012年夏天發起第一屆就吸引上千人參與，2015年第三屆更是吸引上萬人共襄盛舉，但音樂祭結束後，主辦團隊發現觀光財無法解決人口外流問題，暫緩停辦，近幾年團隊找回初衷，開設「意滿漁」餐廳，集合音樂祭量能，更致力在地文化推廣。
蚵寮漁村小搖滾團隊表示，在民眾期盼下，團隊去年12月5日先與守護身障兒的小太陽協會共同舉辦暖身公益活動「小太陽小搖滾」，並陸續籌備今年的蚵寮漁村小搖滾，經高雄市政府同意、租用軍方海灘場地，預計2月25日晚間7點舉辦前夜祭的前夜祭，26日至28日從上午10點至晚間8點，邀請第一屆就參與演出的巴奈、麵包車樂團等，以及陳明章、拍謝少年 Sorry Youth等共33組樂團開唱。
余嘉榮表示，往年小搖滾現場設置文化走廊展示蚵寮漁村老照片，今年因已多年未辦，特別在文化走廊也展示關於小搖滾的沿革，昨天已先將一艘漁船運到現場，明天會陸續以漁村的漁網等物布置靜態展區。
余嘉榮說，今年邀請50攤在地攤販擺攤，讓居民有多一點收益，為配合防疫措施，現場將規畫飲食區，安排多位志工協助量體溫、清消，並將舉牌請遊客配合防疫，遊客才能健康又舒適的聽音樂。
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