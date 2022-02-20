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沒落小漁村也有超多特色 市境之南樹公園看汕尾亮點

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市林園區汕尾小漁村近幾年因市境之南樹景點，吸引遊客到訪。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾小漁村近幾年因市境之南樹景點，吸引遊客到訪。記者陳玫伶／攝影

高雄市林園紅樹林保育學會配合高雄市觀光局在市境之南樹規畫的燈會，於燈會所在爐濟殿公園展示40個汕尾特色，學會理事長蘇文華表示，汕尾位於高屏溪與太平洋交界處，是四面被包圍的小漁村，他退休後返鄉，蒐集在地特色並與鄰近的汕尾國小合作進行生態導覽，期望家鄉能被看見。

蘇文華表示，汕尾過去是漁港，為台灣第一個烏魚繁殖試驗場域，有紅樹林、濕地公園、面海還有台灣西部最深的海溝等特色，但因漁港位於高屏溪與太平洋交界，泥沙易淤積，漁業逐漸沒落，又加上後續石化工業入駐，嚴重的空氣汙染趕走不少居民，近幾年空氣已恢復清新，他也退休返鄉，與關心在地的民眾共同組成紅樹林保育學會，除了認識在地，也期望將汕尾的美好推廣出去。

蘇文華說，汕尾的海岸線面向南方，與台灣其他地區不同，白天可到沿線濕地、紅樹林走走，夏天的傍晚時分在海岸線能看見夕陽斜射在海面上的「金色月灣」，太陽完全下沈後，還可看到月亮從大武山上升的特殊美景。

小漁村近幾年隨著市境之南樹的爆紅，吸引不少遊客前往參觀，高市觀光局配合台灣燈會，也為延伸市境之南樹景點熱度，在爐濟殿公園規畫燈會區，蘇文華想著，民眾如果只有晚上才能來看燈會，白天沒有可參觀的地方太過可惜，特別在公園一處展示他與志工們蒐集而來的汕尾40個歷史及現今還能看見的特色，六日帶團導覽也會在場介紹。

蘇文華表示，其實目前已蒐集到50個特色，就連在地人看到都說，原來家鄉有這麼多「寶」，展示將持續至2月27日，之後預計將會轉移至汕尾國小展出，另外學會也協助在地團隊「林園夢工廠」進行室內汕尾故鄉情事照片展示，現場還有蘇文華在海岸線貝殼灣蒐集而來的60種貝殼，遊客可聯繫林園紅樹林保育學會預約參觀。

高雄市林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華致力推廣在地特色，他在汕尾小漁村的貝殼灣蒐集60種貝殼，但期望遊客到此不要將貝殼帶回家，避免寄居蟹無家可歸。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華致力推廣在地特色，他在汕尾小漁村的貝殼灣蒐集60種貝殼，但期望遊客到此不要將貝殼帶回家，避免寄居蟹無家可歸。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華致力推廣在地特色，他在汕尾小漁村的貝殼灣蒐集60種貝殼，但期望遊客到此不要將貝殼帶回家，避免寄居蟹無家可歸。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華致力推廣在地特色，他在汕尾小漁村的貝殼灣蒐集60種貝殼，但期望遊客到此不要將貝殼帶回家，避免寄居蟹無家可歸。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾小漁村擁有許多特色，林園紅樹林保育學會理事長蘇文華（右一）蒐集40個特色，以圖卡方式懸掛在市境之南樹公園，望推廣在地觀光。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾小漁村擁有許多特色，林園紅樹林保育學會理事長蘇文華（右一）蒐集40個特色，以圖卡方式懸掛在市境之南樹公園，望推廣在地觀光。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾小漁村擁有許多特色，林園紅樹林保育學會理事長蘇文華蒐集40個特色，以圖卡方式懸掛在市境之南樹公園，望推廣在地觀光。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區汕尾小漁村擁有許多特色，林園紅樹林保育學會理事長蘇文華蒐集40個特色，以圖卡方式懸掛在市境之南樹公園，望推廣在地觀光。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園紅樹林保育學會理事長蘇文華表示，汕尾海岸線面南，傍晚可看見夕陽斜照射在海面上的「金色月灣」。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園紅樹林保育學會理事長蘇文華表示，汕尾海岸線面南，傍晚可看見夕陽斜照射在海面上的「金色月灣」。記者陳玫伶／攝影

紅樹林 高雄市

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