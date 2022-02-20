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宿舍改設防疫住所引反彈 中油：採最高規格防疫

中央社 / 台北20日電
高雄楠梓中油宏毅社區居民日前發現，中油教員公寓外被貼上防疫旅館公告，引發居民恐慌。圖／記者陳弘逸攝影、民眾提供
高雄楠梓中油宏毅社區居民日前發現，中油教員公寓外被貼上防疫旅館公告，引發居民恐慌。圖／記者陳弘逸攝影、民眾提供

台灣中油公司近日將位於高雄的教職員宿舍改為員工防疫住所，引起附近居民恐慌；中油今天表示，員工採檢為陰性、無傳染疑慮，只是公司採取高規格防疫措施，希望居民放心。

高雄中油大林煉油廠3名員工16日確診，高雄市政府依接觸風險匡列其餘員工進行居家隔離或自主健康管理。中油宏毅社區居民今天召開記者會，抗議中油未事先向社區居民說明，就在原油廠國小、國光中學教職員宿舍外張貼「防疫旅館」告示，引發地方居民恐慌。

台灣中油發布新聞稿表示，這些大林廠工場煉四組員工均已做過3次PCR採檢，結果都是陰性，已無傳染疑慮，且為「自主健康管理」對象，並非「居家隔離」對象，非屬定義的「防疫旅館」；台灣中油採取較高規格防疫措施，才導致引起恐慌，希望居民放心。

台灣中油指出，為了充分供應國內油源，避免員工染疫造成生產中斷，公司訂有流行性傳染疾病應變計畫，嚴格執行員工分流管理，承攬人員與員工都有完整的管制措施，當人員發生感染時，也訂有應變計畫。

針對這次大林廠員工感染應變，中油表示，都有依照計畫執行，立即消毒清潔及隔離，全部員工及承攬商即時實施PCR採檢，因此能在短時間將疫情控制。

中油進一步指出，後勁教職員宿舍為黃區，屬「自主健康管理」對象，但同樣對這些人員採取高規格防疫管理措施，經2月15日、2月17日及2月19日等3次PCR採檢均為陰性，同時大林廠全部員工也已經過PCR採檢完畢，全部為陰性。

中油強調，長期以來深耕大高雄地區，與居民有密不可分的情感，防疫工作一定會以鄉親的健康、安全為最大考量，採最高規格落實防疫，請居民不必擔心。

中油 居家隔離 健康管理

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