屏林管處森林護管員深山特遣訓 3天2夜展現團隊合作

林務局屏東林管處去年底招考7名新進森林護管員，經過4周術科、學科訓練，將投入第一線的森林護管工作，學術科訓練最後，帶領護管員們展開3天2夜深山特遣訓練，前進海拔3248公尺、杳無人煙的小關山，讓新進人員認識森林保護工作，也培養團隊合作精神。

屏東林管處指出，為加強新進人員應具備法規、基本技能、品德操守與服務態度，熟悉工作環境與工作性質，從1月17日起為期3周的術科訓練，及1周的學科訓練。內容包含森林保護相關法規、造林與育苗實務、疏伐作業、國產材認證及運用、原住民共管、救助結繩操作、救護技術等。最後在海拔高3248公尺、杳無人煙的小關山，展開3天2夜深山特遣訓練，課程規畫兼具體力及腦力，跨多元領域。

管理學系畢業新進人員邱照崴說，原以為森林護管員只要會騎打檔車、從事簡單的巡山工作就好，上完訓練課程才發現原來護管員的工作涉及多元領域與專業，相當辛苦也具危險及挑戰。

邱照崴說，在前往杳無人煙的小關山深山特遣及登山訓練，他還異想天開的以為只是走的比較遠的健行，看山頭近在咫尺，沒想到單程就走4小時，氣溫也降至近10度，還因此膝蓋受傷，所幸在同事間互相幫忙、鼓勵下，才到達海拔3248公尺的小關山三角點，達成人生中的第一座百岳。

他說，過程中他學到從事山林保育工作團隊合作的重要性，連煮飯、搭帳篷都須要兩兩互助才能完成，山上天氣寒冷，還結一層霜，依然滅不熄他對山林的熱情。