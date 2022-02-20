中油自主健康管理者入住 誤貼「防疫旅館」引恐慌

中油大林煉油廠3名員工染疫，宏毅社區居民在鄰近學校宿舍發現「防疫旅館」告示，引起恐慌。高市府與中油澄清，是安排風險低的中油自主健康管理者居住，告示為誤貼，已撤下。

高雄中油大林煉油廠3名員工16日確診，高雄市政府依接觸風險匡列其餘員工進行居家隔離或自主健康管理。中油宏毅社區居民今天召開記者會，抗議中油未事先向宏毅社區居民說明，就在原油廠國小、國光中學教工職員宿舍外張貼「防疫旅館」告示，引發地方居民恐慌。

高雄市楠梓區油人發展協會後勁勞宅自救會長徐嘉志說，遭張貼告示的宏毅二路住宅附近就是學校，出入人數眾多，很多老人家也常在附近活動。質疑中油臨時把「防疫旅館」設在這裡，附近也沒有圍籬管制出入或詳細告示告知居民，是把社區暴露在染疫危險中。

高雄市政府衛生局今天透過訊息澄清，宏毅社區原教職員宿舍居住的是大林廠被匡列可以自行在家「自主健康管理」對象，不是定義的「防疫旅館」。衛生局也說，因這20人家裡有家人、小孩，為避免家庭群聚感染，中油採較高規格防疫措施安排離家居住，市府防疫團隊也積極介入輔導。

衛生局也表示，中油大林廠相關人員採檢到昨天為止都沒有陽性個案；住在宏毅社區的這20人也已接受3次PCR採檢，均為陰性，確認風險極低，社區民眾可以安心。

衛生局說明，目前除與確診者同組的人員已住進集中檢疫所，其餘人員安排在較空曠的宏南宿舍群，採一人一戶、獨立衛浴房間隔離；並為維持生產線正常運作，採團進團出、分艙分流方式持續上工。

今天中油人員到場瞭解並向媒體說明，在此居住的是自主健康管理對象，不是居家隔離者；且嚴格要求專車同進同出，也安排專人送餐，避免自行出入。「防疫旅館」告示為工作人員在第一天貼錯，之後已撤下。

高市府日前表示，針對中油大林煉油廠分區擴大匡列篩檢，其中紅區包括第12蒸餾工場員工列為居家隔離對象；黃區則為第12蒸餾場以外的其他員工，接觸風險較低，匡列為自主健康管理；並匡列12蒸餾場員工的同住家屬，進行自主健康管理。