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無預警設防疫旅館？ 後勁居民怒轟中油今發起抗議

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影

日前台灣中油大林廠煉製四組第12蒸餾工場3名員工確診；分紅、黃、一般區，大林全廠人員皆進行PCR篩檢。其中，將黃區20名三次檢陰性的「自主健康管理」員工，移至楠梓中油宏毅社區教員公寓暫居，日前公寓外張貼「防疫旅館」公告，引發附近居民恐慌，並在今天上午發起抗議。

後勁勞宅自救會認為，防疫旅館設置條件高，需完整消毒設備、人員訓練、垃圾處理等配套措施，且不容草率馬虎，但宏毅社區教員公寓一夜之間「公寓變防疫旅館」，是否符合程序引發質疑。

另一個居民氣憤的原因在於，中油在未經告知的情況下，將人移置在老人、學生頻繁進出地區。在地居住多年的廖姓男子說，許多居民都會在附近活動，都會害怕無形接觸造成染疫，且由陰轉陽的個案，並非少數，所以感到相當憂心。

曾姓居民則說，雖然宿舍位在楠梓區宏榮里，但該處鄰近油廠國小周邊約5個里的孩童都在此處就讀，萬一有人染疫，恐危及更多家庭。

初步了解，住在宏毅社區教員公寓的20名員工，經三次PCR採檢均為陰性，且為黃區「自主健康管理」，非居家檢疫或隔離的對象，此外，張貼「防疫旅館」的公告已於日前撤下，且該區也非「防疫旅館」。

此外，因應防疫，中油為確保產線正常運作，並提高防疫規格，才會採取分艙分流、團進團出方式，讓員工暫居，但並非防疫旅館，稍後中油也會針對此事做進一步說明。

高雄楠梓中油宏毅社區居民日前發現，中油教員公寓外被貼上防疫旅館公告，引發居民恐慌。圖／民眾提供
高雄楠梓中油宏毅社區居民日前發現，中油教員公寓外被貼上防疫旅館公告，引發居民恐慌。圖／民眾提供
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅社區居民日前發現，中油教員公寓外被貼上防疫旅館公告，引發居民恐慌。圖／民眾提供
高雄楠梓中油宏毅社區居民日前發現，中油教員公寓外被貼上防疫旅館公告，引發居民恐慌。圖／民眾提供
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅社區教員公寓，有20名自主健康管理的員工暫居，且被貼上防疫旅館，引發居民恐慌，今天上午後勁勞宅自救會發起抗議。記者陳弘逸／攝影

防疫旅館 中油 健康管理

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