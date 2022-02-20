高雄城中城大樓拆除作業揚塵擾民 違反空汙法開罰

高雄市鹽埕區「城中城大樓」去年10月發生大火被鑑定為危樓，已展開拆除作業。附近住戶抗議拆除過程塵土飛揚，嚴重影響生活。高雄市環保局稽查科表示，針對將針對施工廠商沒有做好揚塵防制部分，以違反空汙防制法第32條予以舉發，裁處金額為10萬元以上、500萬以下罰鍰。

城中城大樓去年10月14日凌晨發生大火，造成46人死亡，市府請三大技師公會聯合鑑定後確定為危樓，去年12月展開拆除作業，計畫在今年4月完成。附近居民反映，拆除作業時塵土飛揚，有灑水還是一樣。

居民說，只要在作業時，空氣中都是塵土，霧濛濛一片，衣服曬乾了、抖一抖還是有塵土，最近都不太敢拿到戶外曬。還有民眾拿紙板蓋住自家的機車，免得每次騎都是一層灰。

高雄市環保局稽查科長陳偉德表示，民眾陳情後已經派人到現場勘察，將針對施工廠商沒有做好揚塵防制部分，以違反空汙防制法第32條予以舉發，裁處金額為10萬元以上、500萬以下罰鍰。因為城中城建築量體非常大，建議廠商在拆除作業施工前、施工中、施工後，都要灑水降低塵土逸散。