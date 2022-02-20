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高雄賞燈購買五行暢遊碼 可抽iPhone、iPad等大獎

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市推出99元超值「五行暢遊碼」，2月底前購買可享24小時內可享捷運、輕軌、公車等無限次搭乘。記者林巧璉／翻攝
高市推出99元超值「五行暢遊碼」，2月底前購買可享24小時內可享捷運、輕軌、公車等無限次搭乘。記者林巧璉／翻攝

2022台灣燈會在高雄，為推廣大眾運輸工具及疏運燈會賞燈人潮，高市推出99元超值「五行暢遊碼」，24小時內可享捷運、輕軌、公車2無限次搭乘，另可搭2次渡輪和Y不限次YouBike前30分鐘免費優惠。交通局也加碼抽獎活動，只要在2月底前購買或使用暢遊碼，就可iPhone、iPad、Gopro等大獎。

交通局長張淑娟指出，高雄市擁有全國最多元的公共運具，包括公車、捷運、輕軌、渡輪、YouBike2.0等，提供民眾多樣化的交通選擇。從跨年開始至燈會期間，限時推出「五行暢遊碼」優惠價只要99元。來高雄玩多利用大眾運輸工具不用怕塞車、找不到停車位。為鼓勵民眾購買五行暢遊碼使用公共運輸，交通局特別推出「五行暢遊碼，加碼抽大獎」及送可愛「大吉虎」小提燈活動。

交通局也特別公開中獎秘訣，「搭愈多次愈容易中獎」，獎品有新款iPhone、iPad、Gopro以及高雄H2O水京棧國際酒店一泊二食住宿券等獎項。活動詳情可上交通局官網、FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局」查詢或電洽07-2299803。

台灣燈會 捷運 公車

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