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台灣燈會在高雄無人機展演延期 天氣不佳作祟
高雄市政府指出，受到天氣因素影響，原訂今天晚上9時45分在愛河灣舉行的台灣燈會「聚光台灣 虎星高照」無人機展演無法舉行，將延期展演。
高雄市政府晚間發布訊息表示，2022台灣燈會在高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，今晚因現場天候因素，無法進行，並將延期展演。
高市府說明，今晚愛河灣區雲層過低，無人機展演成像將受影響，預估50%會遭雲層遮蔽；且現場持續降雨，無人機受潮後將嚴重影響後續展演，因此取消今晚演出。
2022台灣燈會在高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演11日首演廣受好評，除原訂11、12、18、19日演出，高市府日前再宣布增加場次，訂於25、26、27日晚上9時45分加演。
昨天晚上無人機演出時，還同時施放煙火，作為演出「彩蛋」，讓現場觀眾直呼「太犯規了」。
高雄市今天傍晚開始飄雨，燈會多項作品因此展演受影響，包含跨越愛河灣的「大港虎橋」取消開放，衛武營展區作品「空氣人」也暫停展示。
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