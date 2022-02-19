快訊

挺哪國？俄烏戰火一觸即發 中國大陸打破沉默表態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會在高雄無人機展演延期 天氣不佳作祟

中央社 / 高雄19日電
高雄市政府晚間發布訊息表示，2022台灣燈會在高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，今晚因現場天候因素，無法進行，並將延期展演。圖為18日無人機展演，讓在場上萬民眾讚嘆連連。聯合報系記者劉學聖／攝影
高雄市政府晚間發布訊息表示，2022台灣燈會在高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，今晚因現場天候因素，無法進行，並將延期展演。圖為18日無人機展演，讓在場上萬民眾讚嘆連連。聯合報系記者劉學聖／攝影

高雄市政府指出，受到天氣因素影響，原訂今天晚上9時45分在愛河灣舉行的台灣燈會「聚光台灣 虎星高照」無人機展演無法舉行，將延期展演。

高雄市政府晚間發布訊息表示，2022台灣燈會在高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，今晚因現場天候因素，無法進行，並將延期展演。

高市府說明，今晚愛河灣區雲層過低，無人機展演成像將受影響，預估50%會遭雲層遮蔽；且現場持續降雨，無人機受潮後將嚴重影響後續展演，因此取消今晚演出。

2022台灣燈會在高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演11日首演廣受好評，除原訂11、12、18、19日演出，高市府日前再宣布增加場次，訂於25、26、27日晚上9時45分加演。

昨天晚上無人機演出時，還同時施放煙火，作為演出「彩蛋」，讓現場觀眾直呼「太犯規了」。

高雄市今天傍晚開始飄雨，燈會多項作品因此展演受影響，包含跨越愛河灣的「大港虎橋」取消開放，衛武營展區作品「空氣人」也暫停展示。

台灣燈會 愛河 高雄市

延伸閱讀

下雨又雲層低 高雄市府臨時宣布取消今晚無人機展演

影／台灣燈會愛河無人機加碼煙火秀 民眾驚呼連連

元宵節南投燈會無人機「停飛」 縣府加碼兩場演出

加開場次快跟上！高雄「2022台灣燈會」最狂1500台無人機夜空秀加碼3天

相關新聞

下雨又雲層低 高雄市府臨時宣布取消今晚無人機展演

高雄今天陰雨綿綿，下午過後各地有雨。高雄市府晚間臨時宣布，今晚9點45分的無人機展演因愛河灣區雲層過低，預估50％會被雲...

屏東六堆祈福尖炮城開幕 萬巒五溝水成永久活動場域

六堆祈福尖炮城是全國知名之開春客庄節慶，每年有上萬人次參加，為期2天的2022六堆祈福尖炮城今天開幕，同時啟用近期完工的...

陳其邁今重申 自主健康管理者禁止出入公共場所

高雄今天零本土案例，包括中油、科技廠及紅茶店等群聚案均暫獲控制，但高雄市長陳其邁指有些民眾被匡列自主健康管理，不代表沒風...

城中城拆除引揚塵 高市府：更改施工方式

高雄城中城大樓大火後被鑑定為危樓，展開拆除作業。近日有附近居民反應拆除過程揚塵嚴重，市府表示已要求廠商更改施工方式、加強...

送愛到台東 高榮台南分院捐15台再生電腦

高雄榮總台南分院今天發起「E路相伴‧送愛到台東、學電腦送電腦」活動；副院長潘潔慧帶領資訊、社工與職能治療團隊前往台東，代...

屏東唯一靠太平洋岸旭海溫泉 點燈至28日

屏東「四重溪溫泉季」包括車城鄉四重溪溫泉和牡丹鄉旭海溫泉都點燈到28日，縣長潘孟安在臉書推介旭海溫泉，他說，旭海溫泉是屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。