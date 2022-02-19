屏東六堆祈福尖炮城開幕 萬巒五溝水成永久活動場域

六堆祈福尖炮城是全國知名之開春客庄節慶，每年有上萬人次參加，為期2天的2022六堆祈福尖炮城今天開幕，同時啟用近期完工的五溝國小尖炮城主題活動場域；縣長潘孟安表示，五溝水是全國第一個指定保存的客家聚落，更是尖炮城活動發源地，要將老祖宗流傳下來的客家傳統文化發揚光大。

尖炮城源於六堆客家先民來台開墾初期的禦敵警示，不只代表著客家人團結保衛家園精神，也具新年祈福的意涵，為慶祝尖炮城主題活動場域的啟用，今年六堆祈福尖炮城以五溝聚落的民俗、慶典、文化、生態、建築、地景廊道為元素，透過在地參與、設計遊程、教育推廣，規畫團體及個人傳統尖炮城、水球尖炮城、深度體驗遊程、農村闖關遊樂園、五溝聚落實境遊戲、跌三烏守壘賽、伯公祈福、客家文化體驗、好客市集、藝文表演等活動。

縣府在保存文化資產的前提下，除夥房聚落群的保存外，於五溝國小以縣款1700萬元打造尖炮城主題活動場域，包括尖炮城設施、棟對、傳統客庄建築精華、祈福樹造型的五溝地圖及以大武山型與傳統窗花為背景的多功能舞台，並結合在地文化規劃特色課程，走入五溝國小，就能看見聚落民俗與紋理；未來將成為尖炮城活動的永續舉辦地，也是為12年校本課程的文化紮根基地。

今天下午的開幕式遇到下雨，但人潮絡繹不絕，除了表演外，現場還有市集可逛，潘孟安也和與會來賓下場挑戰尖炮城，最後一發鞭炮成功丟進，將開幕現場熱烈氣氛推向最高點；明天有尖炮城爭霸賽、歡樂趣味的水球尖炮城、跌三烏守壘賽等，潘孟安邀請大家造訪這個具有豐富人文與生態的客家聚落。