送愛到台東 高榮台南分院捐15台再生電腦

高雄榮總台南分院今天發起「E路相伴‧送愛到台東、學電腦送電腦」活動；副院長潘潔慧帶領資訊、社工與職能治療團隊前往台東，代表捐贈15台再生電腦給台灣基督長老教會知本教會，協助教會「建構更完善數位化學習環境，提升弱勢家庭與學生學習興趣與參與感」。

院長王瑞祥表示，分院發現城鄉資源真的落差很大，電腦發展日新月異，許多慈善機構或弱勢家庭學子，確因資源不足而苦無電腦與軟體可用的資訊機會；經上級同意提供慈善機構及弱勢家庭學子使用，「賦予再生電腦一個新的生命」，減少廢棄物。

潘潔慧表示，再生電腦雖是分院汰換的電腦螢幕和主機，但經過醫務企管室資訊同仁用心檢修優化，功能還是非常良好；因加速數位運用知識與技能為基本必備能力，為提升學生學習興趣與參與感，只要在知本教會完成12堂電腦學習課程並展現學習好態度，就可免費獲得電腦1部；潘潔慧說，除讓經濟弱勢學生數位資訊不脫軌，擴大溫暖的足跡，讓孩子們有機會拼出心中夢想拼圖，更相信電腦資源重新再發揮效益，也是愛護地球。

高榮台南分院表示，知本教會牧師張淑蘭非常感謝，認為這對剛開學的學子們不啻是及時雨，偏鄉經濟弱勢兒少無法都能自有電腦可用，除學校電腦課程，數位學習接觸機會偏低，分院的協助「如一股暖流令人感激」。