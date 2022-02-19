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城中城拆除引揚塵 高市府：更改施工方式

中央社 / 高雄19日
高雄城中城大樓火災造成嚴重的人員死傷，引起社會巨大的震撼。聯合報資料照片
高雄城中城大樓火災造成嚴重的人員死傷，引起社會巨大的震撼。聯合報資料照片

高雄城中城大樓大火後被鑑定為危樓，展開拆除作業。近日有附近居民反應拆除過程揚塵嚴重，市府表示已要求廠商更改施工方式、加強灑水，環保局也會介入調查是否違反空污法。

高雄市鹽埕區城中城大火後被3大技師公會聯合鑑定為危樓，去年12月16日展開拆除作業，預計今年4月底完成拆除。但是有附近居民反映拆除造成附近揚塵、噪音問題嚴重。

高雄市鹽埕區府北里長林傳富接受中央社記者電訪表示，城中城大樓拆除工事啟動之後，每天都有揚塵情況，只是依天氣與施工情況有時多、有時少，但近期周邊大街小巷都是煙塵，附近停的車也每台都是灰。

林傳富說，近期已與市政府人員及工程單位開會討論揚塵問題。會中自己做營造業的朋友建議，可以在施工的時候充分灑水，讓水浸濕水泥和石塊後再行拆除，會中市府官員和拆除業者都覺得這個方法可行；這幾天附近居民也說，揚塵情況已經改善許多。

高雄市工務局副局長黃榮慶告訴中央社記者，經居民反映揚塵問題後，已派員前往瞭解情況，並要求廠商更改施工方式，從原本鑿碎的方式，改為用油壓剪施工，也督促廠商加強灑水。

黃榮慶說，拆除工程難免會有揚塵和噪音，區公所已發放耳塞供居民使用，現場本來就已經有架設防塵網、隔音棉；改變工法之後，也希望再降低揚塵問題、減少居民困擾。

高雄市政府環保局則表示，日前接獲民眾陳情拆除工程造成揚塵和噪音污染，已派員至現場稽查，針對施工廠商未作好揚塵防制部分，將請廠商陳述意見，若有違反「空氣污染防制法」情況，會依法開罰。

高雄市 噪音

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