屏東芒果酥花 農委會啟動勘災確定農損

屏東愛文和金煌芒果受氣候影響酥花，屏東縣立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱和伍麗華等人邀請農委會官員勘災，農糧署副署長姚志旺表示，近日已啟動災情勘查，以確定災損面積。

由於春節前冬雨不斷，屏東產的愛文芒果和金煌芒果紛傳出酥花（花朵黑死）情形，災情一路從愛文芒果產地枋山鄉、枋寮鄉到金煌芒果的產地新埤鄉。日前民進黨立委莊瑞雄、周春米和鍾佳濱都接到農民陳情，紛邀農委會官員勘災，呼籲農委會納入天然災害現金救助。

原住民立委伍麗華也接獲來義鄉民的陳情，昨天邀集農糧署、農改場等農委會官員到來義鄉南和村勘災，成群的來義鄉果農騎著摩托車前往關心。

伍麗華在臉書（Facebook）表示，「看到那麼多的農民騎著摩托車前來」感到心酸，目前氣候形態已不同於以往，敦促產、官、學研議對策才是永續之道，例如芒果管理慣性農法應該要有所調整，協助農民建立完善農作物保險制度，善用科技協助農友勘災、認證等。另外，

農民也陳情，希望農糧署修訂辦法，將土芒果補助標準比照愛文芒果。

農糧署副署長姚志旺向中央社記者表示，農糧署已指示縣府與各公所確認災損面積，農委會將儘速完成農損補助會議。至於土芒果災損補助標準是否比照愛文芒果，姚志旺說，由於土芒果採粗放，管理技術門框較低，與愛文芒果的管理成本不相等，今年不會研議這項議題。

屏東縣除了芒果外，還有恆春半島的洋蔥及恆春鎮的玉荷包荔枝都因氣候因素災損，農委會日前已將洋蔥、玉荷包公告列入天然災害補助。