屏東熱博逾百萬人次到訪 屏東女兒李佩甄一日店長吸客

展現屏東縣農業實力的屏東熱帶農業博覽會，邀集在地青農及農業團體展在「田邊市集」展售優質農特品， 縣長潘孟安今天邀請東港鎮出生的藝人李佩甄擔任一日店長，合力推薦「屏東好物」，2人以屏東農特產趣味問答PK賽和遊客同樂；縣府統計，熱博1月22日開園至今已有106萬人次入園，打破去年91萬人次記錄，活動至2月28日止，潘孟安也提醒民眾把握時間來屏東熱博走春。

縣長潘孟安和東港人李佩甄今天在田邊市集出現就吸引民眾目光，兩人在台上大PK，題目來自田邊市集所展售屏東農產內容，包含實作題、搶答題以及寫板題等，與遊客一起同樂；潘孟安對屏東農特產如數家珍，熟練的介紹洋蔥、芒果、黃金果、香水檸檬、愛玉等產地和特色，尤其被稱為「超級食物」的木鱉果，讓屏東女兒也大開眼界，兩人和台下民眾互動熱絡，吸客力十足。

縣府農業處長鄭永裕說，市集就位於彩稻田旁邊，象徵農業社會農民在田邊聚集的生活意象，也象徵農民安康富足，所有產品皆為農民辛勤耕種。孕育而生的「屏東好物」；有34個農產品及加工品展售攤位，包括香檬、蜂蜜、咖啡、芒果乾等，並以木製展示桌陳列，襯托農產品新鮮現採的原始天然食材，展售期間，舞台安排蜂蜜堅果抹醬、咖啡拉花教學、椰殼盆栽製作等食農教育及DIY活動。

潘孟安表示，屏東縣是花果天堂，在農、漁、畜、牧業，或者溫帶、亞熱帶到熱帶的花果及硬體設備的加工，都是非常優秀且持續進步中，特別感謝東港台灣好媳婦佩甄一同參與一日店長活動，向國人推薦「屏東好物」；另市集入口處設「小小買菜員」專區，不定期舉行小小買菜員活動，6至8歲小朋友透過活動可以認識蔬果及加總蔬果價錢，體驗擔任小小買菜員的樂趣，寓教於樂。