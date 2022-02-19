金門國家公園生存遊戲登場 活化軍事遺跡地景

金門國家公園管理處指出，金管處利用在地豐富軍事遺跡及地景，今天在中山林遊客中心及乳南山營區周邊場域辦理生存遊戲推廣教育訓練活動，民眾認為這是很難得的體驗。

金門國家公園管理處發布新聞表示，生存遊戲推廣教育訓練活動區分室內及室外課程，其中室內課程為生存遊戲射擊運動介紹，室外課程則是初階競技射擊活動體驗（IPSC）及生存遊戲體驗。IPSC是靶位固定、人員移動射擊，以計算積分；生存遊戲為對抗射擊。

金管處發言人楊金臻指出，這次邀請專業教練彭韋樺擔任講師，彭韋樺致力於國內外各項比賽外，具有豐富的生存遊戲經驗。今天共有80人參加活動，大家覺得這是很難得的體驗。

楊金臻說，金門經過戰火洗禮，擁有豐富軍事遺跡及地景，這是金門得天獨厚的資源，金管處為提升軍事設施使用效益，陸續辦理軍事營區活化標租案，做為民宿、賣店及戶外遊憩場域等。

金門國家公園管理處表示，有鑑於國內生存遊戲參加人數與日俱增，規劃辦理這次活動，以推廣教育訓練為主軸，使民眾近距離接觸並體驗軍事生活，同時帶動金門地區生存遊戲發展，達到推廣生態旅遊，活絡地區產業目的。