快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

陳其邁今重申 自主健康管理者禁止出入公共場所

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁重申，自主健康管理民眾，務必遵守防疫規定，否則將罰。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁重申，自主健康管理民眾，務必遵守防疫規定，否則將罰。記者王昭月／翻攝

高雄今天零本土案例，包括中油、科技廠及紅茶店等群聚案均暫獲控制，但高雄市長陳其邁指有些民眾被匡列自主健康管理，不代表沒風險，他重申，自主健康管理中的學生依規定可請假，一般民眾則禁搭交通運輸工具，也禁止出入公共場所，違者將裁罰。

陳其邁今午在防疫記者會表示，高雄科技廠、中油及鳳山社區持續擴大篩檢，均是零檢出，診所部分，自元月廿四日至今持續做呼吸道症狀監測，平均每天約1000名有症狀者篩檢，也都沒有確診。

不過在易傳染的餐廳等場所，取下口罩其實仍有風險，陳其邁表示，被匡列自主健康管理者雖不必居家隔離，但學生可請假不到校，民眾則禁止出入公共場所， 禁止搭乘交通運輸工具，若有發燒頭痛感冒，可打1992或衛生局專線派車接送 絕不可以搭乘大眾運輸工具，違反將有罰則 。

另針對北市佛道雙修協會聚聚案，台南市長黃偉哲已要求近期到過協會台南分院者，必須篩檢。高市衛生局簡任技正潘炤穎則表示，高市就三起相關的確診個案進行疫調，並對1657人全面採檢，都無進一步發現，因此不需針對宗教活動限制。

衛生局 健康管理 陳其邁

延伸閱讀

高雄+0…國巨疫情未外擴 大林蒲75歲長輩打疫苗可領500

高雄今天+0 陳其邁下午2點30分說明

高雄今+2 陳其邁籲：不要將染疫與接觸者標籤化

高雄公布足跡 茶的魔手、高鐵、高雄港、涼麵店上榜

相關新聞

陳其邁今重申 自主健康管理者禁止出入公共場所

高雄今天零本土案例，包括中油、科技廠及紅茶店等群聚案均暫獲控制，但高雄市長陳其邁指有些民眾被匡列自主健康管理，不代表沒風...

屏東市徵才平均工資32K 釋出1177個工作機會近千人應徵

每年農曆年後是求、轉職潮高峰，屏東縣政府為協助本縣廠商能夠找到好人才，讓失業或轉職者能夠找到好工作，今天在屏東市職人町舉...

屏東洋蔥泡水有補助高雄卻無？ 農業局澄清已補貼

高雄市林園區種有約100公頃黃、白、紫洋蔥，去年9月受強降雨影響損失嚴重，農民申請天然災害現金救助卻無下文，今年1月屏東...

屏東唯一靠太平洋岸旭海溫泉 點燈至28日

屏東「四重溪溫泉季」包括車城鄉四重溪溫泉和牡丹鄉旭海溫泉都點燈到28日，縣長潘孟安在臉書推介旭海溫泉，他說，旭海溫泉是屏...

金門學童閩南語演說表現優 獲蘇貞昌表揚

金門縣中正國小學童許芯綾代表金門參加全國語文競賽閩南語情境式演說獲特優，行政院長蘇貞昌接見表揚獎勵。許芯綾說，謹記蘇貞昌...

屏東熱博逾百萬人次到訪 屏東女兒李佩甄一日店長吸客

展現屏東縣農業實力的屏東熱帶農業博覽會，邀集在地青農及農業團體展在「田邊市集」展售優質農特品， 縣長潘孟安今天邀請東港鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。