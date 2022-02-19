陳其邁今重申 自主健康管理者禁止出入公共場所

高雄今天零本土案例，包括中油、科技廠及紅茶店等群聚案均暫獲控制，但高雄市長陳其邁指有些民眾被匡列自主健康管理，不代表沒風險，他重申，自主健康管理中的學生依規定可請假，一般民眾則禁搭交通運輸工具，也禁止出入公共場所，違者將裁罰。

陳其邁今午在防疫記者會表示，高雄科技廠、中油及鳳山社區持續擴大篩檢，均是零檢出，診所部分，自元月廿四日至今持續做呼吸道症狀監測，平均每天約1000名有症狀者篩檢，也都沒有確診。

不過在易傳染的餐廳等場所，取下口罩其實仍有風險，陳其邁表示，被匡列自主健康管理者雖不必居家隔離，但學生可請假不到校，民眾則禁止出入公共場所， 禁止搭乘交通運輸工具，若有發燒頭痛感冒，可打1992或衛生局專線派車接送 絕不可以搭乘大眾運輸工具，違反將有罰則 。

另針對北市佛道雙修協會聚聚案，台南市長黃偉哲已要求近期到過協會台南分院者，必須篩檢。高市衛生局簡任技正潘炤穎則表示，高市就三起相關的確診個案進行疫調，並對1657人全面採檢，都無進一步發現，因此不需針對宗教活動限制。