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移民署金門服務站辦彩繪葉拓帆布袋 親子直呼好好玩
移民署南區事務大隊金門縣服務站偕同金門縣專勤隊近期在金門植物園辦理新住民家庭教育課程，利用植物園生態資源讓新住民放鬆心情走出戶外，親子共同遊憩手作，不少親子都說課程很有趣，是最好的禮物。
移民署金門縣服務站為因應防疫作為，特別於會場準備酒精機，讓參加的新住民朋友能在完善防疫的環境，參與「親子互動DIY樹葉拓印」活動，新住民及其子女透過大自然的樹葉創作屬於自己的作品，在學習過程中，親近大自然並觀察花草樹木的各種樣貌。
來自越南的新移民阿彩此次也帶著兒子阿堅在植物園裡仔細觀察及挑選喜歡的樹葉，透過拓印的方式，將葉脈保留下來，創造出屬於自己的圖案提袋，阿堅開心的直呼這是今年送給自己的第一個禮物。
此外，為了讓新住民朋友了解最新的法令動態，金門縣服務站特別以互動及有獎徵答的方式說明非洲豬瘟的影響性，提醒拒絕網購來路不明的豬肉，另鼓勵新住民踴躍參與「110學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」，並宣導「新式外來人口統一證號」及多元支付輕鬆付內容，透過輕鬆歡樂的方式，讓新住民朋友瞭解政府的最新政策。
金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，金門植物園的資源生態非常豐富，在這裡辦理「家庭教育課程」暨「居停留法令宣導」特別有意義，除讓新住民家庭可以利用難得的假日外出活動，更能掌握最新的政策法令動態，度過非常充實且有收穫的一天。
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