金門學童閩南語演說表現優 獲蘇貞昌表揚

金門縣中正國小學童許芯綾代表金門參加全國語文競賽閩南語情境式演說獲特優，行政院長蘇貞昌接見表揚獎勵。許芯綾說，謹記蘇貞昌的期許，多講母語，傳承母語的美與智慧。

金門縣府發布新聞表示，行政院長蘇貞昌最近在行政院大禮堂接見21名全國各縣市閩南語演講優秀學生，全程用閩南語致詞及與現場來賓對話交流。許芯綾是接見的學生之一。

中正國小校長蔡雪芳表示，許芯綾3年級開始接觸閩南語演說比賽，有趣的是，許芯綾日常生活卻不太會用閩南語對話，在老師徐麗娟啟蒙下，獲得校內第1名。

漸漸地，許芯綾開始在家和家人用金門話對話，在學校面對老師也嘗試用金門話回應，更在校園午餐時間用金門話廣播。後來她更勇敢即席入班用金門話演說，這種沉浸式的學習環境，讓她整體表現漸入佳境。

許芯綾回想升5年級的暑假，老師找她訓練閩南語情境式演說，每天早中晚的魔鬼訓練，起初她有點排斥，但她慶幸堅持下來，才能如願在全縣賽拿到冠軍，接著在全國賽拿下特優。她說「所有的努力都值得了」。

談到和蘇貞昌的見面會，許芯綾說，在媽媽陪同下，帶著緊張又期待的心情來到行政院，對院長的第一印象是，講話非常幽默，化解了緊張感。許芯綾牢記蘇貞昌所言，不管是閩南語、客家語還是原住民語都要守護並傳承下去；她希望大家相互尊重並包容各地語言，並在生活中多用母語溝通，將美麗的語言保存下來。