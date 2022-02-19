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屏東市徵才平均工資32K 釋出1177個工作機會近千人應徵
每年農曆年後是求、轉職潮高峰，屏東縣政府為協助本縣廠商能夠找到好人才，讓失業或轉職者能夠找到好工作，今天在屏東市職人町舉辦「就業在屏東─新春現場徵才活動」，釋出1177個工作機會，平均工資3萬2200元，最高可達5萬5000元，吸引近千人前往應徵。
勞動暨青年發展處長黃鼎倫表示，今天年度徵才活動有40家以上知名企業參與，包括巧新科技、明揚國際、台灣矢崎、溢泰實業、強匠冷凍、元晶太陽能、如記食品等具規模之公司等，職務內容包含工程師、技術員、作業員、進出口及業務行銷專員、職業安全衛生管理師、餐飲服務人員等各類職缺，開工的職缺平均工資為3萬2200元，較去年略高，應徵也較往年踴躍。
他說，為延續屏東挺青年政策，鼓勵青年移居本縣或返鄉就業，縣府推動「青年穩定就業獎助計畫」，年滿15歲至44歲以下之青年符合申請資格，穩定就業滿1年，最高可獲得6萬元穩定就業獎助金。可電洽勞動暨青年發展處青年事務科，或至屏東縣青年學院FB及屏東縣青年創業服務網查詢。
今天前往應徵包括尚未找到合適工作的職場新鮮人，去年暑假大學畢業的吳姓青年應徵一家食品公司企劃專員，他說，去年疫情嚴峻先在家休息，年後疫苗覆蓋率提升開始找工作，知道自己沒有工作經驗起薪不到3萬元，就從基層做起，青年穩定就業獎助計畫的穩定就業獎助金也是誘因；另位打零工的中年鄭姓男子今天應徵傳統工廠清潔工，他說，有固定工作比較安心。
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