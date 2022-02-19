快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

屏東洋蔥泡水有補助高雄卻無？ 農業局澄清已補貼

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市林園區洋蔥目前收成進入尾聲，農民聽聞屏東洋蔥今年1月遇雨有天然災害補助，質疑政府不照顧高雄農。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區洋蔥目前收成進入尾聲，農民聽聞屏東洋蔥今年1月遇雨有天然災害補助，質疑政府不照顧高雄農。記者陳玫伶／攝影

高雄市林園區種有約100公頃黃、白、紫洋蔥，去年9月受強降雨影響損失嚴重，農民申請天然災害現金救助卻無下文，今年1月屏東洋蔥因雨，收成僅剩3成，農委會卻納入救助，引林園洋蔥農不滿。高雄市農業局回應，經專家勘查，林園洋蔥為病蟲害，非天然災害，已提供防治資材及肥料補助。

林園區農會總幹事黃家澤表示，林園區是全台最早種植洋蔥的產地，也是高雄唯一有種洋蔥的產區，土壤偏鹼、為砂質地，種出來的洋蔥脆甜多汁又大顆，因此價格比較好，林園洋蔥多數為契作，採收後送往大盤高端市場。

黃家澤表示，洋蔥有怕雨、怕熱等習性，林園洋蔥農每年9月種苗，隔年過年前收成，去年因雨剛種下去的洋蔥苗全部泡爛，加上太陽曝曬引發炭疽病，洋蔥農須先跟廠商拿苗再花錢重新翻地種苗，等於全部重來、損失慘重，產期延後2周，近期採收才進入尾聲。

林園洋蔥價格則是近幾年新高，價格每袋15公斤平均約在300元以上。黃家澤說，今年1月底屏東車城洋蔥因雨收成減少，預計洋蔥市場價格會再提升。

李姓洋蔥農表示，有部分洋蔥農去年因拿不到苗，乾脆就不種植，今年洋蔥產量稍為減少，由公所向高雄市農業局申請相關補助，至今遲遲沒有下文，得知屏東洋蔥可獲得天然災害補助，忍不住跳腳，直呼明明只過個橋差別這麼多，政府只幫屏東農民。

高雄市農業局副局長王正一澄清，去年10月底高市農業局邀集農業技術服務團、植物醫師至現場勘查，經鑑定林園洋蔥為洋蔥炭疽病，屬病蟲害非天然災害，農民可申請防治資材及肥料補助，據統計，通報面積約10公頃，罹病率3至4成。其中「蔬果整合性防治計畫」補助化學防治資材，每公頃最高補助1000元，今年共核定補助林園區農會100公頃，計10萬元，相關資訊皆公告於農業局網站，可供農民參考。

高雄市林園區洋蔥多為契作，目前市場價格一包15公斤約在300元以上，農民以真空包裝後直接送往大盤商進行大小分類。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區洋蔥多為契作，目前市場價格一包15公斤約在300元以上，農民以真空包裝後直接送往大盤商進行大小分類。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區的洋蔥因土質適合，種出來脆甜又大顆，多送往高端市場。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區的洋蔥因土質適合，種出來脆甜又大顆，多送往高端市場。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區洋蔥目前收成進入尾聲，農民聽聞屏東洋蔥今年1月遇雨有天然災害補助，質疑政府不照顧高雄農。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區洋蔥目前收成進入尾聲，農民聽聞屏東洋蔥今年1月遇雨有天然災害補助，質疑政府不照顧高雄農。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區洋蔥目前收成進入尾聲，農民聽聞屏東洋蔥今年1月遇雨有天然災害補助，質疑政府不照顧高雄農。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區洋蔥目前收成進入尾聲，農民聽聞屏東洋蔥今年1月遇雨有天然災害補助，質疑政府不照顧高雄農。記者陳玫伶／攝影

洋蔥 屏東 農民

延伸閱讀

全國首座遺構公園屏東勝利星村 潘孟安fb力推

食譜／大魚大肉後喝碗解膩湯 義式番茄蔬菜湯

影／立委蘇巧慧南下為周春米加油 「女縣長正當時」

民進黨屏東縣長初選起跑 3立委返鄉各自打拚

相關新聞

陳其邁今重申 自主健康管理者禁止出入公共場所

高雄今天零本土案例，包括中油、科技廠及紅茶店等群聚案均暫獲控制，但高雄市長陳其邁指有些民眾被匡列自主健康管理，不代表沒風...

屏東市徵才平均工資32K 釋出1177個工作機會近千人應徵

每年農曆年後是求、轉職潮高峰，屏東縣政府為協助本縣廠商能夠找到好人才，讓失業或轉職者能夠找到好工作，今天在屏東市職人町舉...

屏東洋蔥泡水有補助高雄卻無？ 農業局澄清已補貼

高雄市林園區種有約100公頃黃、白、紫洋蔥，去年9月受強降雨影響損失嚴重，農民申請天然災害現金救助卻無下文，今年1月屏東...

屏東唯一靠太平洋岸旭海溫泉 點燈至28日

屏東「四重溪溫泉季」包括車城鄉四重溪溫泉和牡丹鄉旭海溫泉都點燈到28日，縣長潘孟安在臉書推介旭海溫泉，他說，旭海溫泉是屏...

金門學童閩南語演說表現優 獲蘇貞昌表揚

金門縣中正國小學童許芯綾代表金門參加全國語文競賽閩南語情境式演說獲特優，行政院長蘇貞昌接見表揚獎勵。許芯綾說，謹記蘇貞昌...

屏東熱博逾百萬人次到訪 屏東女兒李佩甄一日店長吸客

展現屏東縣農業實力的屏東熱帶農業博覽會，邀集在地青農及農業團體展在「田邊市集」展售優質農特品， 縣長潘孟安今天邀請東港鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。