屏東洋蔥泡水有補助高雄卻無？ 農業局澄清已補貼
高雄市林園區種有約100公頃黃、白、紫洋蔥，去年9月受強降雨影響損失嚴重，農民申請天然災害現金救助卻無下文，今年1月屏東洋蔥因雨，收成僅剩3成，農委會卻納入救助，引林園洋蔥農不滿。高雄市農業局回應，經專家勘查，林園洋蔥為病蟲害，非天然災害，已提供防治資材及肥料補助。
林園區農會總幹事黃家澤表示，林園區是全台最早種植洋蔥的產地，也是高雄唯一有種洋蔥的產區，土壤偏鹼、為砂質地，種出來的洋蔥脆甜多汁又大顆，因此價格比較好，林園洋蔥多數為契作，採收後送往大盤高端市場。
黃家澤表示，洋蔥有怕雨、怕熱等習性，林園洋蔥農每年9月種苗，隔年過年前收成，去年因雨剛種下去的洋蔥苗全部泡爛，加上太陽曝曬引發炭疽病，洋蔥農須先跟廠商拿苗再花錢重新翻地種苗，等於全部重來、損失慘重，產期延後2周，近期採收才進入尾聲。
林園洋蔥價格則是近幾年新高，價格每袋15公斤平均約在300元以上。黃家澤說，今年1月底屏東車城洋蔥因雨收成減少，預計洋蔥市場價格會再提升。
李姓洋蔥農表示，有部分洋蔥農去年因拿不到苗，乾脆就不種植，今年洋蔥產量稍為減少，由公所向高雄市農業局申請相關補助，至今遲遲沒有下文，得知屏東洋蔥可獲得天然災害補助，忍不住跳腳，直呼明明只過個橋差別這麼多，政府只幫屏東農民。
高雄市農業局副局長王正一澄清，去年10月底高市農業局邀集農業技術服務團、植物醫師至現場勘查，經鑑定林園洋蔥為洋蔥炭疽病，屬病蟲害非天然災害，農民可申請防治資材及肥料補助，據統計，通報面積約10公頃，罹病率3至4成。其中「蔬果整合性防治計畫」補助化學防治資材，每公頃最高補助1000元，今年共核定補助林園區農會100公頃，計10萬元，相關資訊皆公告於農業局網站，可供農民參考。
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