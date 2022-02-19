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寒流襲台 高雄三民、鳳山街友中心啟動安置計畫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
天氣變冷，社工員加強訪視與關懷街友。圖／高市社會局提供
天氣變冷，社工員加強訪視與關懷街友。圖／高市社會局提供

寒流今天南下，中央氣象局發布低溫特報，高雄市社會局今天宣布啟動低溫關懷，開設三民及鳳山街友中心啟動臨時安置服務，準備厚棉被、熱食及衛浴設備讓街友度過寒冬。

氣象局說，強冷空氣將影響到後天，但明晚到後天清晨是最冷時間點，台南以北、宜蘭低溫下探9到11度，高屏花東12到14度，空曠地區再低1、2度。

社會局指出，根據氣象報告全台降溫，今天越晚天氣越冷，社會局提前啟動低溫關懷機制提供臨時安置服務，三民及鳳山街友中心提供食宿服務。

另方面，街友中心及街友關懷協會加強訪視街友，除啟動行動沐浴車外，另提供睡袋、保暖外套、暖暖包及熱湯（食）等禦寒物品，協助街友在低溫環境中保暖。

社會局說，入冬至今，陸續發放睡袋、冬衣、圍巾、手套及暖暖包近3千份，提供熱食服務7千多次。街友若有緊急安置或物資需求，可撥打社會局三民街友服務中心（07-3432263）或鳳山街友服務中心（07-7190895）尋求協助。

街友 保暖

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