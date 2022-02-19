全國首座遺構公園屏東勝利星村 潘孟安fb力推

屏東縣政府利用遺構變身歷史文化景點不遺餘力，除屏東縣民公園紙漿廠遺構外，勝利星村無法修復的日式眷舍歷史建築，打造為全國首座遺構公園，縣長潘孟安在臉書上力推。

潘孟安今天臉書（Facebook）推薦這座全國首座的遺構公園，他表示，「廢墟變成打卡點，來過的你，會把心遺忘在這裡」，遺構公園就在勝利星村停車場旁，搭配屏東燈節勝利星村燈區搶先開放。

他表示，大家到過勝利星村，看到69棟歷史建築整修後充滿日式風格，其實整修過程一點都不簡單，更要耗費許多人力與時間，每一棟整修都必須慢工出細活。一旁的得勝新村、崇仁新村空翔區，當初由國防部管理，但早已破損嚴重。

潘孟安表示，經文資委員會、文史團體討論後決定保留，因屋體結構都遭破壞，無法完全修復，因此縣府用遺構公園概念，歷時1年多整修，用既有材料留下歷史紋理，跟藝術裝置結合，創造全國獨一無二的亮點。

潘孟安表示，走進遺構公園，隨處可以看見拆下來的瓦片、磚頭，就擺放在步道中，馬賽克地磚、窗花、紗窗、浴缸、軍機飛行零件、模型飛機零件等，還有2座超大時鐘，隨處都能尋寶拍美照。他表示，目前還有幾區加速整修中，整體預計暑假前全面開放，會讓大家越來越驚豔。

縣府文化處向中央社記者表示，勝利星村遺構公園目前完成的得勝新村部分有11棟歷史建築，其中有3棟全修，遺構部分有8棟。

文化處資料，1927年日本陸軍飛行第8聯隊進駐屏東，合併先前的警察飛行班，1936年再擴編為第3飛行團，為安置軍方人員，在附近興建大批官舍；戰後成為國軍眷村並再增建。園區眷舍登錄為歷史建築的有69棟房舍，落成時間橫跨日治時期及戰後初期的建築群。

縣府保留歷史建築不遺餘力，利用屏東紙漿廠廠區變身的屏東縣民公園，將儲存蔗渣的地坑及工廠的部分工業遺構保留，成為全台第一個工業遺構公園，縣民公園也因此聲名大噪，成為網美拍照勝地，先後獲得12座國際獎。

另外，保留屏東菸葉廠成為歷史建築，打造的「屏菸1936文化基地」將於25日開幕。縣府日前在記者會中曝光菸廠工業遺構及利用倉庫群打造的博物館群，照片已在網路上瘋傳。